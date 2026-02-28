Sezioni
Sport

» Volley
28/02/2026 08:59:00

La Sigel Seap Marsala Volley in trasferta ad Imola per il sogno A2

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-02-2026/1772266067-0-la-sigel-seap-marsala-volley-in-trasferta-ad-imola-per-il-sogno-a2.jpg

La Sigel Seap Marsala Volley si prepara a varcare i confini siciliani per una delle trasferte più delicate e significative della stagione. Domenica 1 marzo, alle ore 17:00, le azzurre di Coach Lino Giangrossi saranno di scena al PalaRuggi contro la Clai Imola Volley, nel match valido per la quinta giornata della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà di Volley femminile. La sfida segna la conclusione del girone d’andata di questa seconda fase, un giro di boa che profuma di "verità" per le ambizioni salvezza di entrambe le formazioni. Il Marsala approda in terra emiliana forte di un ruolino di marcia interno impeccabile, 9 punti conquistati in tre battaglie al PalaSanCarlo (vittorie contro Altamura, Altino e Modena) che hanno ridisegnato la geografia della classifica. Attualmente, la Clai Imola precede le lilibetane di appena due lunghezze, ma il dato che fa sorridere l’ambiente azzurro è la partita ancora da recuperare rispetto alle avversarie. Uscire da Imola con un risultato positivo significherebbe compiere un balzo esponenziale verso la permanenza in categoria, mettendo una seria ipoteca sul futuro delle marsalesi in Serie A2.
In casa Marsala, il secondo allenatore Lucio Tomasella analizza con lucidità il momento della squadra: "Imola ha vinto agevolmente le prime gare e sarà una partita difficile per il valore dei punti in palio. Ma non è solo una questione di classifica, questa sfida ci servirà per consolidare ulteriormente lo spirito combattivo e la forza del gruppo che abbiamo maturato gara dopo gara, a partire dalla vittoria contro Altamura. È un percorso di crescita che deve continuare". Il popolo marsalese, seppur a distanza, farà sentire il proprio calore a capitan Caserta e compagne, consapevoli che un successo al PalaRuggi renderebbe il traguardo della salvezza un orizzonte sempre più vicino e tangibile. Il fischio d’inizio delle ore 16:00 di domenica 1 Marzo 2026 è stato affidato alla Sig.ra Claudia Lanza   coadiuvata dal Sig. Alessandro D’Argenio con al VideoCheck la Sig.ra Alecksia Valenti. Diretta streaming della partita sul canale Youtube “Volleyball World Italia”. Di seguito le interviste pre partita:









