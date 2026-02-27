Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
27/02/2026 11:53:00

Il Trapani Volley in testa alla classifica del campionato di Prima Divisione femminile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190267-0-il-trapani-volley-in-testa-alla-classifica-del-campionato-di-prima-divisione-femminile.jpg

Entra nel vivo il Campionato di Prima Divisione di Volley femminile. Al termine dell'ottava giornata, prima del girone di ritorno, le posizioni appaiono ben delineate. Al comando la matricola Ottica Fodale Trapani Volley che continua a non sbagliare un colpo ed a viaggiare a punteggio pieno. Ultimo sestetto a cadere sotto i colpi delle ragazze Granata è stato l'Entello Volley. Un netto 3 a 0 con la particolarità che tutti e tre i set si sono conclusi con l'identico parziale: 25-14, 25-14, 25-14. Una prestazione impeccabile, nessuna sbavatura e rispetto dei ruoli oltrechè del pronostico della vigilia. Al cospetto di oltre 200 appassionati le padrone di casa hanno conquistato i tre punti e inanellato l'ottava vittoria consecutiva evidenziando continuità di rendimento e gestione del gioco. Un sestetto in crescita ben consapevole del proprio ruolo egli obiettivi da raggiungere. Componenti che torneranno utili nella fase decisiva della stagione quando si disputeranno i play off per stabilire quale formazione potrà festeggiare la promozione in serie D. 
In classifica proprio la formazione del presidente Rocco Poma, uno dei fautori del nuovo progetto sotto rete,guarda tutti dall'alto con 24 punti, più 4 sulla più immediata inseguitrice Libertas Partanna. E domenica primo marzo, fischio d'inizio ore 11.30,  altro match casalingo contro la Virtus Favignana di Coach Gaspare De Gregorio. Teatro della sfida la palestra intitolata al giudice Giovanni Falcone. 









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti e convegno sulle cure...

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...