Il Trapani Volley in testa alla classifica del campionato di Prima Divisione femminile

27/02/2026 11:53:00

Entra nel vivo il Campionato di Prima Divisione di Volley femminile. Al termine dell'ottava giornata, prima del girone di ritorno, le posizioni appaiono ben delineate. Al comando la matricola Ottica Fodale Trapani Volley che continua a non sbagliare un colpo ed a viaggiare a punteggio pieno. Ultimo sestetto a cadere sotto i colpi delle ragazze Granata è stato l'Entello Volley. Un netto 3 a 0 con la particolarità che tutti e tre i set si sono conclusi con l'identico parziale: 25-14, 25-14, 25-14. Una prestazione impeccabile, nessuna sbavatura e rispetto dei ruoli oltrechè del pronostico della vigilia. Al cospetto di oltre 200 appassionati le padrone di casa hanno conquistato i tre punti e inanellato l'ottava vittoria consecutiva evidenziando continuità di rendimento e gestione del gioco. Un sestetto in crescita ben consapevole del proprio ruolo egli obiettivi da raggiungere. Componenti che torneranno utili nella fase decisiva della stagione quando si disputeranno i play off per stabilire quale formazione potrà festeggiare la promozione in serie D.

In classifica proprio la formazione del presidente Rocco Poma, uno dei fautori del nuovo progetto sotto rete,guarda tutti dall'alto con 24 punti, più 4 sulla più immediata inseguitrice Libertas Partanna. E domenica primo marzo, fischio d'inizio ore 11.30, altro match casalingo contro la Virtus Favignana di Coach Gaspare De Gregorio. Teatro della sfida la palestra intitolata al giudice Giovanni Falcone.



