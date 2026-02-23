Marsala Volley: Antonio D’Ambrosio nello Staff Azzurro - Sofia Giulì al raduno Club Italia

23/02/2026 21:56:00

La notizia ufficiale arriva dalla FIPAV. Antonio D’Ambrosio, attuale scoutman del roster della Sigel Seap Marsala Volley, è stato inserito ufficialmente nello staff della Nazionale Femminile guidata da Julio Velasco nel ruolo di Videoman.

Nativo di Altamura (BA), D’Ambrosio rappresenta oggi una delle figure più competenti e stimate nel panorama del data-analysis applicato al volley. Il valore di Antonio D’Ambrosio non è nuovo ai vertici della pallavolo italiana, la sua bacheca vanta già traguardi di assoluto prestigio con le selezioni giovanili, tra cui un bronzo e un argento conquistati agli Europei con le nazionali Pre-Juniores U18 ed U20.

Per questa convocazione ricoprirà anche il ruolo di Scoutman per la Nazionale Seniores “B” che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. La convocazione in entrambi i ruoli, attesta la sua figura come pilastro imprescindibile degli staff tecnici azzurri. La società Marsala Volley, nel complimentarsi con il proprio tesserato, sottolinea come la sua presenza nello staff di Coach Giangrossi sia un valore aggiunto inestimabile .per il percorso di crescita del club. Con questa convocazione, Marsala si conferma ancora una volta piazza capace di attrarre e valorizzare professionisti di caratura internazionale, portando un pezzo di Sicilia sul tetto della pallavolo mondiale.

Altro importante riconoscimento per la società e per l’atleta è la convocazione, dal 24 al 26 febbraio, del libero Sofia Giulì al raduno del Club Italia presso il Centro Pavesi di Milano nell’ottica di selezione e formazione delle migliori giovani atlete italiane. Club Italia è un progetto della FIPAV che ha formato campionesse come Paola Egonu, Alessia Orro, Anna Danesi.



