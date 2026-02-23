Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
23/02/2026 21:56:00

Marsala Volley: Antonio D’Ambrosio nello Staff Azzurro - Sofia Giulì al raduno Club Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771880367-0-marsala-volley-antonio-d-ambrosio-nello-staff-azzurro-sofia-giuli-al-raduno-club-italia.jpg

La notizia ufficiale arriva dalla FIPAV. Antonio D’Ambrosio, attuale scoutman del roster della Sigel Seap Marsala Volley, è stato inserito ufficialmente nello staff della Nazionale Femminile guidata da Julio Velasco nel ruolo di Videoman.

Nativo di Altamura (BA), D’Ambrosio rappresenta oggi una delle figure più competenti e stimate nel panorama del data-analysis applicato al volley. Il valore di Antonio D’Ambrosio non è nuovo ai vertici della pallavolo italiana, la sua bacheca vanta già traguardi di assoluto prestigio con le selezioni giovanili, tra cui un bronzo e un argento conquistati agli Europei con le nazionali Pre-Juniores U18 ed U20.

Per questa convocazione ricoprirà anche il ruolo di Scoutman per la Nazionale Seniores “B” che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. La convocazione in entrambi i ruoli, attesta la sua figura come pilastro imprescindibile degli staff tecnici azzurri. La società Marsala Volley, nel complimentarsi con il proprio tesserato, sottolinea come la sua presenza nello staff di Coach Giangrossi sia un valore aggiunto inestimabile .per il percorso di crescita del club. Con questa convocazione, Marsala si conferma ancora una volta piazza capace di attrarre e valorizzare professionisti di caratura internazionale, portando un pezzo di Sicilia sul tetto della pallavolo mondiale.

Altro importante riconoscimento per la società e per l’atleta è la convocazione, dal 24 al 26 febbraio, del libero Sofia Giulì al raduno del Club Italia presso il Centro Pavesi di Milano nell’ottica di selezione e formazione delle migliori giovani atlete italiane. Club Italia è un progetto della FIPAV che ha formato campionesse come Paola Egonu, Alessia Orro, Anna Danesi.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo