Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
21/02/2026 09:00:00

Volley: domenica il Marsala Volley riceve al PalaSanCarlo l'insidia Modena

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/volley-domenica-il-marsala-volley-riceve-al-palasancarlo-l-insidia-modena-450.jpg

L’eco dei festeggiamenti per la strepitosa vittoria contro la capolista Altino risuona ancora tra le mura del PalaSanCarlo, ma per la Sigel Seap Marsala Volley non è tempo di guardare indietro. Il cammino verso la salvezza in Serie A2 Tigotà prosegue senza sosta ed il prossimo ostacolo, da affrontare, nuovamente in casa domenica 22 febbraio alle ore 17:00, porta il nome del Volley Modena. Sebbene la classifica indichi le emiliane come fanalino di coda, capitan Caserta e compagne sanno bene che i numeri possono essere ingannevoli. Il roster di Coach Biagio Marone, pur avendo poche possibilità di permanenza nella categoria, non è condannato dalla matematica ed arriverà a Capo Boeo con la mente libera e la scioltezza di chi non ha nulla da perdere; ed è proprio questo l'aspetto più temibile, una squadra che gioca senza la pressione del risultato può diventare un’insidia letale. Per la Sigel Seap Marsala Volley questa sfida, valida per la quarta giornata della Pool Salvezza, sarà un altro match della vita, da affrontare con la stessa ferocia agonistica che ha permesso di conquistare due pesanti vittorie da tre punti nelle prime tre giornate.
Con 15 punti in cascina ed un trend estremamente positivo, Marsala ha l’occasione d’oro di dare un’ulteriore spallata alla graduatoria, consolidare la posizione significherebbe avvicinarsi a grandi passi alla certezza della permanenza nella categoria, un traguardo che la società e la città sentono di meritare per quanto dimostrato sul campo in tutta la stagione. Il vero protagonista di questa rinascita azzurra è, senza dubbio, il pubblico marsalese che dalla tribuna dell’impianto lilibetano accompagna ogni schiacciata ed ogni difesa esultando e trasmettendo positività ad ogni punto conquistato. I sostenitori lilibetani hanno dimostrato, con il proprio calore, di essere il "settimo uomo" in campo, capaci di trasformare il palazzetto in un fortino inespugnabile grazie alla loro proverbiale passione. Capitan Caserta e compagne sono pronte a dare battaglia, consapevoli che la strada per la salvezza passa necessariamente dal calore delle mura amiche. Il fischio d’inizio delle ore 17:00 è stato affidato al Sig.  Andrea Caronna coadiuvato dalla Sig.ra Dalila Villano con al VideoCheck il Sig.Claudio Spartà. Diretta streaming della partita sul canale Youtube “Volleyball World Italia”. Di seguito le interviste pre partita alla schiacciatrice Kata Torok ed a Coach Lino Giangrossi.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo