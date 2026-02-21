Volley: domenica il Marsala Volley riceve al PalaSanCarlo l'insidia Modena

21/02/2026 09:00:00

L’eco dei festeggiamenti per la strepitosa vittoria contro la capolista Altino risuona ancora tra le mura del PalaSanCarlo, ma per la Sigel Seap Marsala Volley non è tempo di guardare indietro. Il cammino verso la salvezza in Serie A2 Tigotà prosegue senza sosta ed il prossimo ostacolo, da affrontare, nuovamente in casa domenica 22 febbraio alle ore 17:00, porta il nome del Volley Modena. Sebbene la classifica indichi le emiliane come fanalino di coda, capitan Caserta e compagne sanno bene che i numeri possono essere ingannevoli. Il roster di Coach Biagio Marone, pur avendo poche possibilità di permanenza nella categoria, non è condannato dalla matematica ed arriverà a Capo Boeo con la mente libera e la scioltezza di chi non ha nulla da perdere; ed è proprio questo l'aspetto più temibile, una squadra che gioca senza la pressione del risultato può diventare un’insidia letale. Per la Sigel Seap Marsala Volley questa sfida, valida per la quarta giornata della Pool Salvezza, sarà un altro match della vita, da affrontare con la stessa ferocia agonistica che ha permesso di conquistare due pesanti vittorie da tre punti nelle prime tre giornate.

Con 15 punti in cascina ed un trend estremamente positivo, Marsala ha l’occasione d’oro di dare un’ulteriore spallata alla graduatoria, consolidare la posizione significherebbe avvicinarsi a grandi passi alla certezza della permanenza nella categoria, un traguardo che la società e la città sentono di meritare per quanto dimostrato sul campo in tutta la stagione. Il vero protagonista di questa rinascita azzurra è, senza dubbio, il pubblico marsalese che dalla tribuna dell’impianto lilibetano accompagna ogni schiacciata ed ogni difesa esultando e trasmettendo positività ad ogni punto conquistato. I sostenitori lilibetani hanno dimostrato, con il proprio calore, di essere il "settimo uomo" in campo, capaci di trasformare il palazzetto in un fortino inespugnabile grazie alla loro proverbiale passione. Capitan Caserta e compagne sono pronte a dare battaglia, consapevoli che la strada per la salvezza passa necessariamente dal calore delle mura amiche. Il fischio d’inizio delle ore 17:00 è stato affidato al Sig. Andrea Caronna coadiuvato dalla Sig.ra Dalila Villano con al VideoCheck il Sig.Claudio Spartà. Diretta streaming della partita sul canale Youtube “Volleyball World Italia”. Di seguito le interviste pre partita alla schiacciatrice Kata Torok ed a Coach Lino Giangrossi.



