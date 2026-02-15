Volley: prova di forza del Marsala Volley che vince 3-1 in rimonta contro Altino

15/02/2026 10:46:00

Non poteva esserci regalo più bello per i tifosi lilibetani nel giorno della festa degli innamorati. La Sigel Seap Marsala Volley scrive una delle pagine più belle di questa Pool Salvezza, superando con un perentorio 3-1 la capolista Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Una vittoria che lancia la squadra di Coach Lino Giangrossi a 15 punti in classifica, confermando la crescita esponenziale di un gruppo che non smette di sognare. Il match è stato un concentrato di emozioni e grande pallavolo. Il primo set ha visto le due formazioni lottare punto su punto, risolvendosi solo ai vantaggi in favore delle abruzzesi (25/27). In un momento che avrebbe potuto abbattere il morale di chiunque, è uscita fuori la vera anima della Sigel Seap. Capitan Caserta e compagne, invece di accusare il colpo, hanno reagito con quella "cattiveria agonistica" invocata dal Presidente Alloro alla vigilia. Con una costanza invidiabile ed una gestione perfetta dei momenti chiave, le azzurre hanno ribaltato l’inerzia della gara, imponendosi nei tre parziali successivi con distacchi netti (25/19 - 25/22 - 25/17). Una dimostrazione di superiorità tecnica e, soprattutto, di una solidità mentale che sta diventando il marchio di fabbrica di questa seconda fase.

Questo successo non arriva per caso. È il frutto di un percorso iniziato con il sofferto "battesimo del fuoco" contro Altamura (vinta al tie-break) e passato attraverso la prova d'orgoglio di Offanengo, dove, nonostante la sconfitta, si erano visti segnali di una squadra pronta a lottare con chiunque. Ieri, contro la prima della classe, Marsala ha alzato ulteriormente l'asticella, regalando sprazzi di volley di altissimo livello ai tantissimi appassionati che hanno gremito, ancora una volta, gli spalti del Pala San Carlo. Il palazzetto marsalese si è confermato un fattore determinante, l'amore tra la città e la squadra è diventato il motore che spinge le ragazze oltre ogni ostacolo. Il calore del pubblico ha sostenuto le lilibetane nei momenti di massima pressione, trasformando ogni difesa in un boato.

Ma non c'è tempo per cullarsi sugli allori. Il cammino verso la permanenza in Serie A2 Tigotà riprenderà immediatamente tra le mura amiche, il prossimo impegno vedrà la Sigel Seap Marsala Volley affrontare il Volley Modena, attuale fanalino di coda del girone. Un’altra "finale" da affrontare con la stessa umiltà e determinazione mostrate finora, per blindare definitivamente l'obiettivo stagionale.

“È stata una grande prestazione di squadra, dichiara la capitana azzurra Giulia Caserta. Siamo felici di esserci riscattate dopo la partita della scorsa settimana. Sono molto contenta che tante di noi abbiano avuto l’opportunità di dare il proprio contributo. Abbiamo dimostrato di saper mantenere quella attenzione costante che stavamo cercando da tempo. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio dei set, ma siamo state brave a reagire e a riprenderci nel modo migliore”.



Tabellino: Sigel Seap Marsala Volley / Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3/1 (25/27, 25/19, 25/22, 25/17)

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 12, Tajè 9, Kosonen 2, Pozzoni 9, Ferraro 3, Vighetto 26, Cicola (L), Varaldo 1, Torok 9, Grippo, Cecchini ne, Giulì (L2) ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Tenaglia Abruzzo Altino Volley: Polesello 7, Murmann 8, Marchesini 13, Sassolini 4, Bagnoli 3, Siakretava 18, Tesi (L), Monaco 1, Ndoye 8, Trampus 5, Passaro, Farelli, Kone ne, Fini (L2) ne. Allenatore: Matteo Ingratta.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 6/6, Altino 6/10 - Muri: Marsala 11, Altino 10 – Ricezione: Marsala 61%, Altino 54% - Attacco: Marsala 35%, Altino 33%.

Di seguito le interviste post partita:



