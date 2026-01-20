Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/01/2026 12:30:00

Ciclone Harry, mareggiate anche a Petrosino: strade allagate a Biscione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768908815-0-ciclone-harry-mareggiate-anche-a-petrosino-strade-allagate-a-biscione.jpg

Gli effetti del ciclone Harry si fanno sentire anche a Petrosino, in particolare lungo la fascia costiera. Le condizioni meteo-marine avverse stanno provocando forti mareggiate che, in più punti, hanno superato la linea di costa.

Nel borgo marinaro di Biscione il mare è entrato nelle vie più vicine alla riva, causando allagamenti diffusi. Come si vede dalle immagini, l’acqua ha invaso le strade trascinando con sé grandi quantità di posidonia oceanica, accumulatasi sull’asfalto insieme a detriti e sabbia.

 

La situazione viene monitorata mentre il maltempo continua a interessare il territorio, con disagi alla viabilità nelle zone costiere più esposte.

 

Qui tutti gli aggiornamenti sul maltempo nel trapanese e in Sicilia 



Cronaca | 2026-01-20 09:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/buongiorno24-del-20-gennaio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 20 Gennaio 2026

Buongiorno24 – martedì 20 gennaioSicilia bloccata dal ciclone Harry.Allerta rossa e arancione, scuole e parchi chiusi, evacuazioni e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile avverte: restate a casa....







Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...