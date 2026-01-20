Ciclone Harry, mareggiate anche a Petrosino: strade allagate a Biscione

20/01/2026 12:30:00

Gli effetti del ciclone Harry si fanno sentire anche a Petrosino, in particolare lungo la fascia costiera. Le condizioni meteo-marine avverse stanno provocando forti mareggiate che, in più punti, hanno superato la linea di costa.

Nel borgo marinaro di Biscione il mare è entrato nelle vie più vicine alla riva, causando allagamenti diffusi. Come si vede dalle immagini, l’acqua ha invaso le strade trascinando con sé grandi quantità di posidonia oceanica, accumulatasi sull’asfalto insieme a detriti e sabbia.

La situazione viene monitorata mentre il maltempo continua a interessare il territorio, con disagi alla viabilità nelle zone costiere più esposte.

