Il Ciclone Harry si abbatte su Pantelleria. Il video

20/01/2026 16:39:00

Il ciclone Harry sta interessando con particolare intensità le coste della Sicilia. Nel video che segue sono visibili le forti mareggiate che stanno colpendo l’isola di Pantelleria, dove il mare, spinto dal vento e dalle condizioni meteo avverse, ha raggiunto in alcuni punti le aree prossime alle abitazioni.



I pescatori avevano preventivamente messo in sicurezza le imbarcazioni, tirandole in secco, ma la forza delle onde ha comunque superato le difese naturali della costa. La situazione resta sotto monitoraggio mentre persistono condizioni meteorologiche critiche sull’isola.

