Cronaca
20/01/2026 11:47:00

Maltempo: 100 interventi dei Vigili del Fuoco. Spiagge allagate a Mazara e San Vito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768906441-0-maltempo-100-interventi-dei-vigili-del-fuoco-spiagge-allagate-a-mazara-e-san-vito.jpg

Circa 100 interventi sono stati effettuati nelle ultime 24 ore dai Vigili del Fuoco in provincia di Trapani a causa del forte peggioramento delle condizioni meteorologiche, registrato soprattutto nel corso della notte.

 

Le operazioni hanno riguardato prevalentemente tagli di alberi pericolanti, rimozione di lamiere e cartelloni pubblicitari divelti dal vento, oltre a verifiche per dissesti statici su edifici e strutture esposte alle raffiche e alle piogge intense.

 

Per far fronte all’emergenza, al momento è stato disposto il raddoppio dei turni dei Vigili del Fuoco, in tutte le sedi del comando provinciale, con l’impiego di una squadra aggiuntiva di soccorritori acquatici, a supporto degli interventi legati agli allagamenti.

 

Situazione particolarmente critica a Mazara del Vallo, dove si segnalano allagamenti sul lungomare Fata Morgana. La spiaggia risulta completamente invasa dall’acqua. Tonnarella, la principale spiaggia della città, è stata in larga parte sommersa e compromessa dalle mareggiate.

 

Allagamenti anche a San Vito Lo Capo, dove la spiaggia è finita sott’acqua, come mostra il video qui sotto.

Il quadro meteorologico resta complesso e in costante evoluzione, con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che continuano a monitorare il territorio e a intervenire sulle situazioni di maggiore rischio. 

 

Qui tutti gli aggiornamenti sul maltempo nel trapanese e in Sicilia

 



