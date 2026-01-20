Sezioni
Cronaca
20/01/2026 14:29:00

Maltempo impressionante in Sicilia: il mare come una valanga sommerge una strada. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/maltempo-impressionante-in-sicilia-il-mare-come-una-valanga-sommerge-una-strada-il-video-450.jpg

Le mareggiate in corso lungo la costa siciliana stanno mostrando tutta la loro forza. Non solo onde molto alte e mare impetuoso, ma anche sormonti violenti che in alcuni tratti stanno superando battigie e barriere di protezione, raggiungendo i centri abitati.

Le immagini di questo video arrivano da Fondachello, frazione marinara del Comune di Mascali, e sono state riprese da una webcam installata lungo la costa.
Si vede chiaramente la mareggiata che scavalca il litorale, invade una strada del paese e la percorre per diversi metri, sommergendola.

Uno scenario che rende evidente la violenza dell’ondata di maltempo in atto sul versante orientale dell’Isola, dove l’allerta resta alta e le condizioni meteomarine continuano a essere particolarmente pericolose, soprattutto nelle aree costiere.

 L’invito resta quello di tenersi lontani dai lungomare, evitare spostamenti non necessari e seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali delle autorità.

 



