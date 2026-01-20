“Comix in the Library”: Lele Virzì e Alberto Catalanotti aprono la rassegna a Trapani

20/01/2026 16:53:00

Al via a Trapani la rassegna “Comix in the Library”, un progetto promosso dalla Biblioteca Fardelliana e da Nerd Attack ETS, vincitore del bando europeo The Europe Challenge. L’iniziativa, che mira a unire il fumetto alla formazione culturale, si apre con due autori trapanesi di spicco, Lele Virzì e Alberto Catalanotti, protagonisti dei primi appuntamenti in programma il 23 gennaio 2026.

La mattina del 23 gennaio, alle 10:00, Virzì e Catalanotti incontreranno gli studenti dell'Istituto Comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani. Durante l’incontro, i due autori parleranno di “Finzy”, personaggio a fumetti creato da Catalanotti e illustrato da Virzì per la Guardia di Finanza, con l’intento di sensibilizzare i più giovani su temi come la legalità, il rispetto delle regole e il senso civico.

Nel pomeriggio, alle 17:30, l’appuntamento si sposterà alla Biblioteca Fardelliana, dove i due autori presenteranno “Le disavventure di Tore Porta”, opera che affonda le radici nella tradizione trapanese, ispirata alla Processione dei Misteri. Un fumetto che rielabora l’identità locale, offrendo una lettura moderna e visiva della cultura di Trapani, in grado di coinvolgere lettori di tutte le età.

Lele Virzì e Alberto Catalanotti sono due nomi di riferimento nel panorama del fumetto trapanese. Virzì, con la sua formazione alla Scuola del Fumetto di Palermo, ha collaborato con importanti realtà editoriali come la rivista Topolino, e ha creato storie che uniscono intrattenimento e impegno educativo. Catalanotti, illustratore e sceneggiatore, ha dato vita a progetti editoriali che fondono narrazione, memoria e funzione sociale.

Con “Comix in the Library”, la Biblioteca Fardelliana si conferma un punto di riferimento per la diffusione della cultura contemporanea, utilizzando il fumetto come strumento di educazione alla lettura e dialogo tra generazioni. La rassegna continuerà nei prossimi mesi con nuovi incontri, laboratori e momenti di formazione per scuole e pubblico.



