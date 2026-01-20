A Palermo attivo il primo magazzino per la consegna e-commerce in giornata in Sicilia

20/01/2026 12:00:00

Palermo è la prima città siciliana ad ospitare un magazzino dedicato agli ordini e-commerce con consegna in giornata. Il servizio è operativo all’interno della cittadella postale di via Ugo La Malfa, dove Poste Italiane ha attivato un hub di micro-fulfillment da 1.400 metri quadrati, tra area di stoccaggio e spazi per i corrieri.

La struttura consente di gestire consegne rapide a Palermo, in gran parte della provincia e in altri capoluoghi dell’Isola. Nel sito lavorano complessivamente 65 addetti, inseriti nel piano assunzioni 2025, mentre le attività quotidiane del magazzino sono svolte da 24 operatori distribuiti su più turni.

Il servizio prevede la consegna nello stesso giorno per gli ordini effettuati entro le 13.30 nel Comune di Palermo ed entro le 13 nella maggior parte della provincia, con recapito entro le 20. Per gli ordini effettuati durante la notte, fino alle 4.30 del mattino, la consegna avviene entro le 13 per Palermo e provincia, mentre nelle aree del Trapanese e dell’Agrigentino coperte dal servizio è garantita entro le 20 per gli ordini effettuati entro le 4.

All’interno del magazzino sono disponibili circa 70mila articoli, catalogati e distribuiti su centinaia di scaffali suddivisi in 8.600 sottosezioni. Quando il prodotto non è presente in sede, la consegna in giornata viene comunque assicurata per gli ordini effettuati entro le 8.30, grazie al rifornimento da altri magazzini presenti sul territorio nazionale.

Un’analisi delle abitudini di acquisto evidenzia che gli ordini online vengono effettuati soprattutto al mattino, durante brevi pause lavorative, dopo cena e nelle ore notturne. Tra i prodotti più richiesti figurano stabilmente caffè e libri, seguiti da articoli tecnologici come le videocamere di sorveglianza, integratori per il fitness, prodotti per la cura della persona e alimenti per animali.

Una volta completato l’ordine, il prodotto viene prelevato, imballato privilegiando soluzioni a minore impatto ambientale e affidato ai corrieri in base a criteri di prossimità, peso e dimensione. Dal magazzino partono ogni giorno circa 100 mezzi, di cui 28 completamente elettrici, con una capacità di consegna fino a 8mila pacchi al giorno. I corrieri sono supportati da dispositivi digitali che indicano i percorsi più efficienti in base alle fermate e alle condizioni del traffico.

L’intero processo logistico, dalla preparazione alla consegna, è stato organizzato con l’obiettivo di ridurre i tempi e limitare l’impatto ambientale.



