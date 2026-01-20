Sezioni
Cronaca

Incidenti
20/01/2026 17:44:00

Incidente frontale al lungomare di Trapani: tre feriti, uno in pericolo di vita

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/frontale-al-lungomare-di-trapani-tre-feriti-uno-in-pericolo-di-vita-450.jpg

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, sul lungomare Dante Alighieri, a Trapani, all’altezza dell’ex Mercatone, in direzione del centro cittadino. Due auto si sono scontrate frontalmente, in un impatto violentissimo che ha provocato tre feriti, uno dei quali in pericolo di vita.
 

Alla guida dell’Alfa Romeo si trovava Giuseppe Salafia, 44 anni, di Trapani. Sull’altra vettura, una Opel, viaggiavano i coniugi Salvatore Zuppardo, 73 anni e Patrizia Fici, 59 anni, di Trapani. Le due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.
 

Ad avere la peggio è stato uno dei feriti, trasferito d’urgenza in ospedale e attualmente in prognosi riservata. Tutti in codice rosso sono stati trasportati al pronto soccorso del presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate di Trapani. Le condizioni complessive restano serie e l’evoluzione clinica è seguita con la massima attenzione.
 

Sul posto si sono subito precipitati i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi fino a sera per ricostruire l’esatta dinamica del frontale. Il tratto di lungomare è rimasto chiuso a lungo al traffico, causando pesanti disagi alla circolazione in una delle arterie più frequentate della città.
 

Sono in corso le indagini per chiarire le responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un comportamento di guida errato e una velocità non adeguata, ma ogni valutazione definitiva sarà possibile solo al termine degli accertamenti. L’incidente è avvenuto a Trapani.









