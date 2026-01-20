Sezioni
Cultura

Sociale
20/01/2026 11:00:00

Mazara, il 22 gennaio un incontro pubblico sul supporto al lutto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/mazara-il-22-gennaio-un-incontro-pubblico-sul-supporto-al-lutto-450.png

Un momento di ascolto, condivisione e accompagnamento dedicato a chi vive l’esperienza della perdita. Giovedì 22 gennaio, alle ore 19.00, nella Sala del Commiato della Casa Funeraria Agatone, in via Giovanni Falcone 78 a Mazara del Vallo, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Parlare del lutto insieme”, promosso per presentare il Gruppo di Supporto al Lutto.

 

Si tratta di uno spazio strutturato e accogliente, pensato per sostenere le persone nel delicato percorso di elaborazione del lutto. Il gruppo offre ascolto, confronto e accompagnamento emotivo, nel rispetto dei tempi e delle esigenze individuali, all’interno di un contesto protetto e non giudicante.

 

Durante l’incontro, la dott.ssa Maria Russo illustrerà le finalità del progetto, l’organizzazione del gruppo e le modalità di partecipazione, soffermandosi sull’importanza di condividere il dolore e di non affrontare la perdita in solitudine.

L’iniziativa è a ingresso libero ed è rivolta a tutta la cittadinanza.

Con questo progetto, la Casa Funeraria Agatone rafforza il proprio impegno sociale, promuovendo percorsi di sostegno che vanno oltre il momento del commiato e contribuendo a costruire una rete di vicinanza e umanità al servizio della comunità.









