Mazara, il 22 gennaio un incontro pubblico sul supporto al lutto

20/01/2026 11:00:00

Un momento di ascolto, condivisione e accompagnamento dedicato a chi vive l’esperienza della perdita. Giovedì 22 gennaio, alle ore 19.00, nella Sala del Commiato della Casa Funeraria Agatone, in via Giovanni Falcone 78 a Mazara del Vallo, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Parlare del lutto insieme”, promosso per presentare il Gruppo di Supporto al Lutto.

Si tratta di uno spazio strutturato e accogliente, pensato per sostenere le persone nel delicato percorso di elaborazione del lutto. Il gruppo offre ascolto, confronto e accompagnamento emotivo, nel rispetto dei tempi e delle esigenze individuali, all’interno di un contesto protetto e non giudicante.

Durante l’incontro, la dott.ssa Maria Russo illustrerà le finalità del progetto, l’organizzazione del gruppo e le modalità di partecipazione, soffermandosi sull’importanza di condividere il dolore e di non affrontare la perdita in solitudine.

L’iniziativa è a ingresso libero ed è rivolta a tutta la cittadinanza.

Con questo progetto, la Casa Funeraria Agatone rafforza il proprio impegno sociale, promuovendo percorsi di sostegno che vanno oltre il momento del commiato e contribuendo a costruire una rete di vicinanza e umanità al servizio della comunità.



