Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
04/03/2026 16:03:00

Trapani, appello dei volontari della barca Safira: “Aiutateci a riempire la cambusa"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772636808-0-trapani-appello-dei-volontari-della-barca-safira-aiutateci-a-riempire-la-cambusa.jpg

Un appello alla città di Trapani per aiutare l’equipaggio a partire.

Arriva dalla Safira Sailing a.s.d., che in collaborazione con l’organizzazione Mediterranea Saving Humans, sta preparando una nuova missione di ricerca e soccorso in mare. A lanciarlo è Leonardo Stabile, che chiede il sostegno della comunità per rifornire la barca di viveri e carburante prima della partenza.

 

La missione verso Lampedusa

 

L’equipaggio della barca a vela Safira conta di salpare nei prossimi giorni, appena le condizioni meteo lo permetteranno. La rotta è quella ormai tristemente nota: Trapani, Lampedusa e poi più a sud, nelle aree del Mediterraneo dove continuano a verificarsi naufragi di migranti.

A bordo ci saranno volontari con diverse competenze – medici, infermieri, marinai – che hanno deciso di dedicare il loro tempo libero alle attività di ricerca e soccorso.

“Dopo la commemorazione per le vittime dei naufragi nel Mediterraneo – spiegano i promotori dell’iniziativa – ci siamo messi in discussione come cittadine e cittadini che desiderano che le persone non muoiano più nel tentativo di attraversare una frontiera”.

 

L’appello ai trapanesi

 

Per affrontare la missione servono però provviste e carburante. Da qui l’appello rivolto alla città: contribuire con generi alimentari o con una donazione economica.

“Molti ci chiedono cosa possono fare nel loro piccolo – spiegano i volontari –. La risposta questa volta è semplice: aiutarci a riempire la cambusa e a fare carburante”.

Anche un piccolo contributo può essere utile: un pacco di pasta, una scatola di legumi o qualche litro di gasolio.

 

Raccolta alla Lega Navale di Trapani

 

Chi vuole contribuire con generi alimentari può consegnarli venerdì 6 marzo, dalle 13 alle 20, presso la Lega Navale di Trapani, chiedendo della barca Safira.

Per evitare doppioni o sprechi è stata creata anche una lista online aggiornata in tempo reale, dove è possibile vedere cosa manca e “prenotare” la propria donazione.

Chi invece non può partecipare alla raccolta può sostenere la missione con un contributo economico destinato alla cambusa e al carburante.

Secondo i promotori, ogni aiuto – anche minimo – può fare la differenza: “Ogni contributo è un pezzo fondamentale di questa missione e ci aiuterà a rimanere in mare più a lungo possibile per soccorrere chi è in difficoltà”.









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...