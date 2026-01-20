Sezioni
» Spettacoli
20/01/2026 18:42:00

Spettacoli: grande successo per l'evento musicale da Madre a Madre

Grande successo per l'evento musicale "da Madre a Madre", ideato e strutturato dal pianista Giuseppe Gandolfo e messo in scena al Teatro Impero di Marsala sabato scorso, è pieno di emozioni dedicate alla maternità, alla bellezza della stessa in tutte le sue sfaccettature. Un vero esempio e luce per molte mamme, quello di Maria madre di Dio e madre di tutti noi, mamma delle mamme in un dialogo intrecciato da varie arti. Una platea entusiasta ha donato agli artisti  applausi a scena aperta anche durante le esecuzioni.
L evento, oltre che far riflettere e commuovere il pubblico, ha raccontato un viaggio sul tema della maternità partendo da quella terrena in tutte le sue sfaccettature ed arrivando a quella Celeste come faro e modello da cogliere. Un concerto musicale inframezzato da danza, da pittura e da poesia è stato condotto da Sabina Braschi che ne ha tessuto la logica narrativa.
Eccellenti I musicisti: Nicola Guirreri al violoncello e basso, Salvatore Novena ed Edoardo Ansaldi alle chitarre, Francesco Di Girolamo alla batteria, Leonardo Cassarà al clarinetto, le splendide voci di Viviana Angileri, Maria Celeste Gandolfo e Margherita Palisi che ha anche realizzato in estemporanea un quadro donato al Santuario della Madonna della Cava in occasione dei suoi festeggiamenti.
Le arti della danza e della recitazione sono state a cura della bravissima Chiara Messina. Lo spettacolo, con ingresso gratuito, è risultato vincente non solo per la divulgazione dei messaggi di accoglienza e bellezza della vita e della maternità ma anche perché ha risvegliato la sensibilità sul tema dell’ amore e della cura dell altro.

