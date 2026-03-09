Marsala, al Teatro Sollima in scena “L’alba del terzo millennio”

09/03/2026 13:38:00

Nuovo appuntamento con il teatro al Teatro comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala. Lunedì 16 marzo alle 18.30 andrà in scena “L’alba del terzo millennio”, testo di Pietro De Silva, portato sul palco dagli attori Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro con la regia di Federico Magnano San Lio.

Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale popolare curata dalla Oddo Management, con la direzione artistica di Katia e Giuseppe Oddo, e prodotta dall’associazione “Si Può Fare” insieme all’Associazione Progetto Teatrando.

La pièce si sviluppa come un confronto serrato tra due personaggi che, tra ironia e provocazione, affrontano temi legati alla contemporaneità. Il testo alterna momenti di comicità a passaggi più riflessivi, costruendo un dialogo che oscilla tra sacro e profano e che utilizza il linguaggio teatrale per interrogarsi sulle contraddizioni della società attuale.

Sul piano scenico lo spettacolo punta su un impianto essenziale, affidato all’interpretazione dei due attori e al ritmo del dialogo. Le scene sono firmate da Claudio Cutispoto, i costumi dalle Sorelle Rinaldi, mentre le foto di scena sono di Gianluigi Primaverile.

I biglietti sono disponibili online sul circuito LiveTicket. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 388 566 2176, scrivere su WhatsApp al 342 033 0263 oppure inviare una mail a biglietteriaoddo@libero.it.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Marsala.



