Di nuovo chiuso lo scorrimento veloce Marsala-Birgi: ecco perché

20/01/2026 08:00:00

Da ieri sera è stato nuovamente chiuso al traffico lo scorrimento veloce Marsala–Birgi nel tratto compreso tra l’uscita Granatello e la rotatoria dell’aeroporto. La chiusura si è resa necessaria a causa del pericolo di crollo di una linea elettrica che attraversa l’arteria stradale.

Per garantire la sicurezza, è stato disposto un intervento urgente di messa in sicurezza che prevede la realizzazione di nuovi plinti e l’innalzamento dei tralicci. I lavori proseguiranno fino a mercoledì prossimo.

Sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione:

I veicoli provenienti da Trapani e diretti all’ospedale “Paolo Borsellino” dovranno proseguire lungo la Strada provinciale 21 e, all’altezza della Cantina Birgi, imboccare la S.P. 1 in direzione della S.S. 115 .

dovranno proseguire lungo la e, all’altezza della Cantina Birgi, imboccare la in direzione della . I veicoli provenienti da Marsala e diretti verso l’aeroporto potranno utilizzare il penultimo svincolo di Granatello o quello precedente in località Bosco, immettendosi sulla S.S. 115 Marsala–Trapani.

Le autorità invitano gli automobilisti alla massima collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica stradale presente sul posto.



