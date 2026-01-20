Sezioni
Cittadinanza

» Strade e traffico
20/01/2026 08:00:00

Di nuovo chiuso lo scorrimento veloce Marsala-Birgi: ecco perché

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/di-nuovo-chiuso-lo-scorrimento-veloce-marsala-birgi-ecco-perche-450.jpg

Da ieri sera è stato nuovamente chiuso al traffico lo scorrimento veloce Marsala–Birgi nel tratto compreso tra l’uscita Granatello e la rotatoria dell’aeroporto. La chiusura si è resa necessaria a causa del pericolo di crollo di una linea elettrica che attraversa l’arteria stradale.

 

Per garantire la sicurezza, è stato disposto un intervento urgente di messa in sicurezza che prevede la realizzazione di nuovi plinti e l’innalzamento dei tralicci. I lavori proseguiranno fino a mercoledì prossimo.

 

Sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione:

  • I veicoli provenienti da Trapani e diretti all’ospedale “Paolo Borsellino” dovranno proseguire lungo la Strada provinciale 21 e, all’altezza della Cantina Birgi, imboccare la S.P. 1 in direzione della S.S. 115.
  • I veicoli provenienti da Marsala e diretti verso l’aeroporto potranno utilizzare il penultimo svincolo di Granatello o quello precedente in località Bosco, immettendosi sulla S.S. 115 Marsala–Trapani.

 

Le autorità invitano gli automobilisti alla massima collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica stradale presente sul posto.









