Maltempo 21 gennaio: devastazione sulla Sicilia orientale. Lungomari distrutti, blackout 

21/01/2026 08:45:00

Il maltempo estremo continua a lasciare segni pesantissimi sulla Sicilia orientale. Le mareggiate, accompagnate da vento impetuoso e piogge intense, hanno provocato danni estesi lungo le coste, con infrastrutture distrutte, allagamenti e interruzioni di servizi essenziali.

Santa Teresa di Riva: lungomare devastato e senza acqua

A Santa Teresa di Riva, il sindaco Danilo Lo Giudice ha diffuso un aggiornamento alle 8:00 di questa mattina parlando di una situazione gravissima.

Il lungomare della zona sud è completamente devastato per circa 800 metri, al netto dei crolli già avvenuti nelle ore precedenti.

Gravi problemi anche alla rete idrica: il serbatoio centrale è completamente vuoto a causa di tubazioni principali divelte in più punti della città, che impediscono l’approvvigionamento dell’acqua.

Le squadre comunali sono al lavoro, ma alcune aree restano inaccessibili perché il mare continua a salire. Segnalati anche problemi diffusi di energia elettrica, già comunicati a Enel.

Chiusa infine la passerella sull’Agro, per motivi di sicurezza.

Aci Trezza: notte di devastazione sul lungomare

Scenario drammatico anche ad Aci Trezza, dove una nottata di mare in tempesta ha lasciato il lungomare profondamente danneggiato.

Pali e alberi abbattuti, auto danneggiate, infrastrutture compromesse: un risveglio amaro per la comunità.

Il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, ha annunciato l’avvio immediato delle ricognizioni dei danni e l’attivazione delle procedure per richiedere il supporto della Protezione Civile regionale.

Danni anche a Milazzo, Riposto e Fondachello

Le mareggiate hanno colpito duramente anche altre località costiere:

a Milazzo il pontile di Santa Maria Maggiore ha riportato danni significativi

il ha riportato a Riposto si registrano allagamenti diffusi

si registrano a Fondachello il mare ha invaso strade e abitazioni, dopo 48 ore di mareggiate e vento fortissimo

Il maltempo che ha colpito nelle ultime ore Sicilia, Calabria e Sardegna è legato al passaggio del ciclone Harry. Secondo la Protezione Civile, nella giornata odierna si registra un graduale calo di vento, precipitazioni e mareggiate, anche se permangono criticità.

Allerta meteo e scuole chiuse

Resta allerta rossa sulla fascia ionica tra Messina e Catania.

È arancione per:

resto della provincia di Catania

fascia tirrenica tra Messina e Palermo

province di Siracusa, Ragusa ed Enna

Allerta gialla sul quadrante centro-occidentale dell’Isola.

Per la giornata di oggi, scuole chiuse a Catania, Messina, Agrigento, Enna, Siracusa e Ragusa, con ordinanze che prevedono anche la chiusura di:

parchi e giardini

cimiteri

musei e biblioteche

mercati

impianti sportivi

Trasporti

Le linee ferroviarie regionali riprenderanno gradualmente le corse solo dopo le verifiche tecniche, con alcune tratte che restano al momento sospese.

La situazione resta delicata, anche se è atteso un progressivo miglioramento nelle prossime ore.



