Cronaca
21/01/2026 17:00:00

Maltempo, gravi danni alla rete ferroviaria: binari sospesi nel vuoto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/maltempo-gravi-danni-alla-rete-ferroviaria-binari-sospesi-nel-vuoto-450.jpg

Il maltempo ha provocato danni pesantissimi alla rete ferroviaria sulla costa ionica della Sicilia. La situazione più critica si registra a Scaletta Zanclea, nel Messinese, dove la forza delle mareggiate ha distrutto il terrapieno ferroviario, lasciando i binari letteralmente sospesi nel vuoto.

A causa dei danni, risultano interrotti i collegamenti ferroviari tra Messina, Catania e Siracusa, uno degli assi strategici per la mobilità della Sicilia orientale.

Al momento, spiegano fonti ferroviarie, non è possibile intervenire direttamente sui tratti colpiti a causa delle avverse condizioni meteo e dei rischi per la sicurezza degli operatori. Tuttavia, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono già impegnati in sopralluoghi e verifiche per valutare l’entità dei danni e individuare le tipologie di intervento necessarie per il ripristino della linea.

 

Salvini: “Chiesto lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna”

 

Sulla situazione è intervenuto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nel corso del question time alla Camera dei Deputati.

«È stato chiesto lo stato di emergenza per tutte e tre le regioni colpite dal maltempo: Calabria, Sicilia e Sardegna – ha dichiarato –. Conto che saremo veloci e solerti a intervenire in queste situazioni».

Il ministro ha fatto il punto sulle principali criticità infrastrutturali emerse nelle ultime ore:

  • interruzione della linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa
  • chiusura di un tratto della metropolitana di Cagliari
  • linea Battipaglia-Paola in fase di ripresa
  • chiusura della Sulcitana e della statale tra Cagliari e Capoterra

 

Emergenza trasporti

Il quadro che emerge è quello di una rete di trasporti fortemente compromessa lungo l’asse ionico siciliano, con ripercussioni pesanti sulla mobilità di persone e merci. La priorità resta la messa in sicurezza delle infrastrutture e la successiva riattivazione dei collegamenti, ma i tempi dipenderanno dall’evoluzione delle condizioni meteo e dall’esito delle verifiche tecniche.

 

 









