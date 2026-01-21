Sezioni
Cronaca
21/01/2026 12:24:00

Mareggiata, muri di abitazioni abbattuti: devastazione nei borghi marinari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/mareggiata-muri-di-abitazioni-abbattuti-devastazione-nei-borghi-marinari-450.jpg

Scenari di grave devastazione questa mattina nei borghi marinari di Acireale, duramente colpiti dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il versante ionico della Sicilia.
Fortunatamente non si registrano vittime né feriti, ma il bilancio dei danni è pesantissimo, con infrastrutture pubbliche e immobili privati gravemente compromessi.

La situazione più critica si registra a Stazzo, dove la forza delle mareggiate ha letteralmente abbattuto i muri prospicienti il lungomare di diverse abitazioni, lasciando esposte le strutture e rendendo alcune aree impraticabili.

Sul posto stanno operando il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, l’assessore alla Protezione civile Giuseppe Vasta, dirigenti e dipendenti comunali, forze dell’ordine, polizia locale e associazioni di volontariato, impegnati nelle attività di vigilanza, monitoraggio, valutazione dei danni e messa in sicurezza delle zone più esposte.

 

L’appello del sindaco

 

«Esistono ancora tanti pericoli, soprattutto nei nostri borghi marinari e non solo – ha dichiarato il sindaco Barbagallo –. Mi appello a tutti i cittadini affinché continuino a prestare la massima attenzione ed evitino di recarsi nelle frazioni a mare. Anche porti, lungomari e numerosi immobili privati non sono stati risparmiati dalla forza della natura».

Le squadre comunali sono già al lavoro lungo la fascia costiera per avviare gli interventi necessari e tentare un primo ritorno alla normalità.

«Da una prima valutazione – conclude il sindaco – i danni al patrimonio pubblico e privato sono enormi, ma come sempre Acireale saprà rialzarsi».

L’emergenza resta alta lungo tutta la costa ionica, mentre prosegue la conta dei danni lasciati dalla mareggiata.

 









