Cultura
21/01/2026 14:45:00

Erice, Antonio Ferrante presenta "Perché non vinciamo mai" alla Libreria Galli Ubik

Martedì 27 gennaio 2026, alle 18:00, presso la Libreria Galli Ubik di Erice, sarà presentato il libro di Antonio Ferrante, intitolato Perché non vinciamo mai, Analisi semiseria di un partito mai partito. L'autore, ex presidente regionale del Pd in Sicilia, propone un'analisi lucida e pragmatica dei motivi che hanno portato il partito a sperimentare una continua sconfitta elettorale. Ferrante rinuncia alla retorica e alla celebrazione dei successi mai raggiunti, offrendo invece una visione umanizzata della politica, fatta di "litigi democratici", scissioni e campagne elettorali mediaticamente fallimentari.

Il libro, edito da Edizioni Gfe, utilizza l'umorismo bonario per esplorare i problemi interni del Partito Democratico, raccontando la vita politica e le difficoltà che lo hanno portato a diventare quello che Ferrante definisce un "partito mai partito". Il pamphlet diventa così un manifesto di denuncia che tocca la sensibilità degli elettori e dei militanti, da tempo delusi dai continui fallimenti del partito.

Antonio Ferrante, 49 anni, laureato in giurisprudenza e imprenditore agricolo, ha una lunga carriera politica. Ha candidato due volte alla guida del Pd siciliano e ha ricoperto il ruolo di presidente della direzione del partito. Oltre alla sua carriera politica, Ferrante è stato attivista per i diritti civili, portando avanti battaglie importanti, tra cui quelle per la Palestina, l'ius soli e l'eutanasia.

L'incontro, che avverrà alla Libreria Galli Ubik, offre un'opportunità di riflessione sulla politica siciliana e nazionale. L'ingresso è gratuito.









