Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Mare e pesca
21/01/2026 21:58:00

Il Comandante Alessandro Ficara nuovo capo pilota dei porti di Trapani e Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769029342-0-il-comandante-alessandro-ficara-nuovo-capo-pilota-dei-porti-di-trapani-e-marsala.jpg

Si è insediato ufficialmente il nuovo capo pilota dei porti di Trapani e Marsala. Con decreto della Capitaneria di Porto di Trapani, il Comandante Alessandro Ficara è stato nominato alla guida della Corporazione dei Piloti, incarico che ricoprirà per i prossimi quattro anni, fino al 19 gennaio 2030 .

 

La nomina arriva al termine di una fase complessa per il servizio di pilotaggio nei due scali. Dopo la cancellazione dal registro dei piloti effettivi del precedente capo pilota, per sopravvenuta inidoneità permanente, e la contestuale uscita di un altro pilota per le stesse ragioni, la Corporazione si è trovata con un organico ridotto a sole due unità operative. In questo contesto non è stato possibile procedere alla designazione della consueta terna da parte dell’assemblea dei piloti, come previsto dalla normativa.

 

La scelta è quindi ricaduta sul Comandante Ficara in applicazione diretta del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione. Ficara, infatti, risulta l’unico pilota effettivo in servizio con un’anzianità superiore ai cinque anni, requisito necessario per l’eleggibilità al ruolo di capo pilota. La Capitaneria ha inoltre valutato il suo percorso professionale, sia a bordo delle navi mercantili sia all’interno della Corporazione, sottolineandone la competenza tecnica e le capacità direttive già dimostrate nel periodo in cui aveva svolto le funzioni di sostituto capo pilota.

 

Il decreto, firmato dal comandante del porto di Trapani, ufficializza così una nomina che garantisce continuità operativa a un servizio strategico per la sicurezza della navigazione nei porti di Trapani e Marsala, in una fase delicata per l’organico e per l’organizzazione del pilotaggio marittimo nello scalo occidentale della Sicilia.









Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...