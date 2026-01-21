Il Comandante Alessandro Ficara nuovo capo pilota dei porti di Trapani e Marsala

21/01/2026 21:58:00

Si è insediato ufficialmente il nuovo capo pilota dei porti di Trapani e Marsala. Con decreto della Capitaneria di Porto di Trapani, il Comandante Alessandro Ficara è stato nominato alla guida della Corporazione dei Piloti, incarico che ricoprirà per i prossimi quattro anni, fino al 19 gennaio 2030 .

La nomina arriva al termine di una fase complessa per il servizio di pilotaggio nei due scali. Dopo la cancellazione dal registro dei piloti effettivi del precedente capo pilota, per sopravvenuta inidoneità permanente, e la contestuale uscita di un altro pilota per le stesse ragioni, la Corporazione si è trovata con un organico ridotto a sole due unità operative. In questo contesto non è stato possibile procedere alla designazione della consueta terna da parte dell’assemblea dei piloti, come previsto dalla normativa.

La scelta è quindi ricaduta sul Comandante Ficara in applicazione diretta del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione. Ficara, infatti, risulta l’unico pilota effettivo in servizio con un’anzianità superiore ai cinque anni, requisito necessario per l’eleggibilità al ruolo di capo pilota. La Capitaneria ha inoltre valutato il suo percorso professionale, sia a bordo delle navi mercantili sia all’interno della Corporazione, sottolineandone la competenza tecnica e le capacità direttive già dimostrate nel periodo in cui aveva svolto le funzioni di sostituto capo pilota.

Il decreto, firmato dal comandante del porto di Trapani, ufficializza così una nomina che garantisce continuità operativa a un servizio strategico per la sicurezza della navigazione nei porti di Trapani e Marsala, in una fase delicata per l’organico e per l’organizzazione del pilotaggio marittimo nello scalo occidentale della Sicilia.



