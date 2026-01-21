L’Europa come aula: l’ITET Garibaldi di Marsala e la formazione scuola-lavoro all'estero

21/01/2026 19:30:00

Non più solo banchi di scuola e simulazioni in aula, ma il cuore pulsante delle imprese europee. L’ITET “Giuseppe Garibaldi” di Marsala si conferma un polo di eccellenza e innovazione, avviando uno dei più imponenti progetti di formazione scuola-lavoro all’estero mai realizzati sul territorio.

Grazie ai finanziamenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), circa 150 studenti delle classi del triennio avranno l’opportunità di svolgere un percorso formativo e professionale in contesti aziendali internazionali, vivendo un’esperienza concreta di mobilità europea.

Gli studenti selezionati – in base a rigorosi criteri di merito scolastico e comportamento – non prenderanno parte a un semplice viaggio di istruzione, ma a un vero e proprio percorso di FSL all’estero, calibrato sui diversi indirizzi di studio dell’istituto.

Le destinazioni coprono alcune delle aree più dinamiche del panorama economico europeo:

Malmö (Svezia) e Copenaghen (Danimarca) , dove i ragazzi potranno confrontarsi con modelli avanzati di sostenibilità, logistica e innovazione digitale;

, dove i ragazzi potranno confrontarsi con modelli avanzati di sostenibilità, logistica e innovazione digitale; Porto (Portogallo) e Bordeaux (Francia) , realtà di riferimento per il marketing territoriale, il turismo e la gestione aziendale;

, realtà di riferimento per il marketing territoriale, il turismo e la gestione aziendale; Barcellona (Spagna), metropoli internazionale ideale per approfondire commercio estero e nuove tecnologie.

A partire saranno gli studenti che si sono distinti per profitto e impegno. Ad accompagnarli ci sarà un team di docenti dell’istituto, con il ruolo di tutor e accompagnatori, incaricati di seguire le attività lavorative e supportare i ragazzi nel percorso di crescita personale e professionale.

«L’obiettivo è ambizioso – spiega la dirigente scolastica, Loana Giacalone –. Vogliamo che i nostri studenti non si sentano solo cittadini di Marsala, ma professionisti pronti ad affrontare il mercato del lavoro globale. I fondi PNRR ci permettono di abbattere le barriere economiche e di offrire alle nostre eccellenze un confronto diretto con realtà aziendali di altissimo livello».

L’esperienza consentirà agli studenti di potenziare le competenze linguistiche e di sviluppare le cosiddette soft skills – capacità di adattamento, problem solving, lavoro di squadra – oggi indispensabili in qualsiasi ambito professionale.

Mentre i primi gruppi si preparano alla partenza, l’intera comunità scolastica dell’ITET “Garibaldi” guarda con orgoglio a un progetto che non solo innalza l’offerta formativa, ma trasforma Marsala in una vera rampa di lancio verso l’Europa.



