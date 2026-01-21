Scacchi, Davide Montalto vince a Petrosino il Campionato Provinciale Assoluto

21/01/2026 08:40:00

Si è concluso a Petrosino il Campionato Provinciale Assoluto di Scacchi, valido come ottavi di finale del Campionato Italiano, ospitato presso il Centro Polivalente “Don Giacomo Ingarra” nelle giornate del 10, 11, 17 e 18 gennaio.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Petrosino e organizzata dalla Delegazione Provinciale FSI di Trapani, guidata da Domenico Buffa, ha visto la partecipazione di 35 giocatori provenienti da tutta la provincia, confermando il buon livello tecnico e la vitalità del movimento scacchistico trapanese.

Ad avviare simbolicamente la competizione (“il bianco in moto”) è stata la vice sindaca Concetta Vallone, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione comunale allo sport e alle attività culturali.

Dopo quattro intense giornate di gara, a conquistare il titolo è stato il diciassettenne Davide Montalto, talento dell’ASD Lilybetana Scacchi, che ha preceduto di misura il compagno di squadra Nicolò Licari, di un solo anno più giovane. Terzo classificato il mazarese Pietro Mattarella, protagonista di un torneo solido, fermato soltanto all’ultimo turno dal futuro vincitore.

I premi di fascia

Oltre al podio assoluto, sono stati assegnati numerosi premi di categoria:

Over 50 : Giuseppe Pellegrino (Lilybetana Scacchi)

: Giuseppe Pellegrino (Lilybetana Scacchi) Elo 1600–1799 : Francesco Lembo (Lilybetana Scacchi)

: Francesco Lembo (Lilybetana Scacchi) Elo < 1600 : Alessio Montalto (Lilybetana Scacchi)

: Alessio Montalto (Lilybetana Scacchi) NC : Samuel Struppa (Lilybetana Scacchi)

: Samuel Struppa (Lilybetana Scacchi) Femminile : Chiara Agrusa (Amici della Scacchiera Erice)

: Chiara Agrusa (Amici della Scacchiera Erice) Under 18 : Salvatore Burzotta (Scacco Club Mazara)

: Salvatore Burzotta (Scacco Club Mazara) Under 16 : Luigi Mancuso (Lilybetana Scacchi)

: Luigi Mancuso (Lilybetana Scacchi) Under 14 : Ilaria Canale (Lilybetana Scacchi)

: Ilaria Canale (Lilybetana Scacchi) Under 12 : Edoardo Fontana (Lilybetana Scacchi)

: Edoardo Fontana (Lilybetana Scacchi) Under 10 : Francesco Sciacca (Scacco Club Mazara)

: Francesco Sciacca (Scacco Club Mazara) Under 8: Samuele Fazio (Lilybetana Scacchi)

La premiazione e i prossimi appuntamenti

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi, dell’assessore Antonio Salmeri, del presidente del Comitato Scacchistico Siciliano e dell’ASD Lilybetana Scacchi Giuseppe Cerami, insieme ai presidenti delle associazioni scacchistiche della provincia: Giovanni Gigante (Amici della Scacchiera Erice), Mariangela Laudicina (Scacco Club Mazara) e Francesco Bianco (Circolo del Re Castelvetrano).

Il prossimo appuntamento per gli appassionati è fissato per domenica 8 marzo, quando, sempre al Centro Polivalente “Don Giacomo Ingarra” di Petrosino, si svolgeranno le fasi provinciali dei Campionati Italiani Giovanili.



