Agrigento, al Teatro Pirandello la presentazione del libro sui “Monti Sicani”

22/01/2026 10:11:00

Sarà il Teatro Pirandello di Agrigento a ospitare, sabato 7 febbraio, alle 10, la presentazione di Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia, il volume pubblicato da Zolfo Editore che raccoglie i racconti di Gaetano Savatteri, Marzia Sabella, Carmelo Sardo e del compianto Lorenzo Reina.

L’incontro vedrà la partecipazione di tre degli autori – Savatteri, Sabella e Sardo – e sarà moderato dalla giornalista Alfonsa Butticè. Al centro, un racconto a più voci che attraversa i Monti Sicani, restituiti come un’“isola nell’isola”: un territorio fatto di borghi lontani dai circuiti turistici, di comunità coese, di tradizioni alimentari e di una longevità che nasce dal rapporto profondo con la terra.

Il libro è promosso dalla S.MA.P. (Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani) nell’ambito del progetto Le vie del cibo della lunga vita, e intreccia narrazione, memoria e identità. Le storie raccontano un modello di vita fondato sull’equilibrio tra alimentazione, lavoro agricolo, relazioni sociali e rispetto dei ritmi naturali, elementi che nei Sicani hanno contribuito a costruire una straordinaria continuità generazionale.

Tra le pagine risuona anche la voce di Lorenzo Reina, artista-pastore e ideatore del Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, scomparso di recente. Il suo contributo è un racconto intimo e potente, fatto di immagini essenziali: i calderoni all’alba, i canestri, i silenzi delle montagne. Un mondo che oggi rischia di scomparire, ma che in questo libro viene fissato come patrimonio vivo.

Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia si presenta così come un’opera corale, capace di tenere insieme letteratura e territorio, cibo e paesaggio, memoria individuale e destino collettivo. Un appuntamento che ad Agrigento diventa occasione di riflessione su una Sicilia meno raccontata, ma ancora capace di indicare una strada possibile.

