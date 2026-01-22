Trapani Calcio, tutto rinviato. Le sorti del club di Antonini si decidono il 9 marzo

Slitta ancora il verdetto sul futuro del Trapani Calcio. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha infatti disposto il rinvio dell’udienza sulla possibile penalizzazione del club granata al 9 marzo 2026, con collegamento in videoconferenza alle ore 10.30.
La decisione è arrivata al termine dell’udienza prevista per il 22 gennaio, accogliendo la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa dei soggetti deferiti. Il procedimento riguarda il presidente Valerio Antonini, insieme ai dirigenti Vito Giacalone e Andrea Oddo, oltre alla società FC Trapani 1905 Srl, a seguito del deferimento della FIGC per presunte violazioni amministrative.
Nel comunicato ufficiale si precisa che il Tribunale, presieduto da Amedeo Citarella, ha disposto la sospensione dei termini ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, garantendo la tutela dei diritti di prima udienza.
Per il Trapani si allungano così i tempi dell’attesa. L’ambiente granata resta con il fiato sospeso: il 9 marzo sarà una data chiave, destinata a chiarire se e come questa vicenda inciderà sul futuro sportivo del club.