Cultura
22/01/2026 17:30:00

Mazara: solidarietà e appello per la transizione democratica in Venezuela

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-01-2026/1769099538-0-mazara-solidarieta-e-appello-per-la-transizione-democratica-in-venezuela.jpg

La Consulta dei Migranti di Mazara del Vallo si schiera al fianco del Comitato per la Difesa dei Diritti Umani dei Venezuelani in Italia e in Sicilia (CDHVIS) per esprimere solidarietà al popolo venezuelano e alle famiglie dei prigionieri politici, in uno dei momenti più delicati della storia recente del Paese sudamericano.

 

Attraverso il responsabile di progetto José Francisco Farías e la dottoressa Antonia Corona, le due realtà aderiscono all’appello lanciato da milioni di venezuelani, in patria e all’estero, che chiedono libertà, giustizia e il recupero della democrazia. Il CDHVIS e la Consulta dei Migranti sottolineano la forza, la dignità e il coraggio con cui i cittadini venezuelani continuano ad affrontare una profonda crisi politica, sociale ed economica, riaffermando l’impegno nella difesa dei diritti umani e dei valori democratici.

 

“Ribadiamo il nostro sostegno a chi aspira a un Venezuela libero, giusto e democratico – si legge nella nota – e auspichiamo una transizione pacifica fondata sul dialogo, sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla convivenza democratica”.

 

Dalla Sicilia, infine, il CDHVIS e la Consulta dei Migranti di Mazara del Vallo confermano il loro impegno a sostegno della comunità venezuelana residente nel territorio regionale, promuovendo iniziative di solidarietà, inclusione e cooperazione tra i popoli.









