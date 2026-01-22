Mazara: solidarietà e appello per la transizione democratica in Venezuela

22/01/2026 17:30:00

La Consulta dei Migranti di Mazara del Vallo si schiera al fianco del Comitato per la Difesa dei Diritti Umani dei Venezuelani in Italia e in Sicilia (CDHVIS) per esprimere solidarietà al popolo venezuelano e alle famiglie dei prigionieri politici, in uno dei momenti più delicati della storia recente del Paese sudamericano.

Attraverso il responsabile di progetto José Francisco Farías e la dottoressa Antonia Corona, le due realtà aderiscono all’appello lanciato da milioni di venezuelani, in patria e all’estero, che chiedono libertà, giustizia e il recupero della democrazia. Il CDHVIS e la Consulta dei Migranti sottolineano la forza, la dignità e il coraggio con cui i cittadini venezuelani continuano ad affrontare una profonda crisi politica, sociale ed economica, riaffermando l’impegno nella difesa dei diritti umani e dei valori democratici.

“Ribadiamo il nostro sostegno a chi aspira a un Venezuela libero, giusto e democratico – si legge nella nota – e auspichiamo una transizione pacifica fondata sul dialogo, sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla convivenza democratica”.

Dalla Sicilia, infine, il CDHVIS e la Consulta dei Migranti di Mazara del Vallo confermano il loro impegno a sostegno della comunità venezuelana residente nel territorio regionale, promuovendo iniziative di solidarietà, inclusione e cooperazione tra i popoli.



