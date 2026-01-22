Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
22/01/2026 10:03:00

Parco Eolico "Med Wind",  il Comune di Favignana incontrerà Renexia 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-01-2026/1769072782-0-parco-eolico-med-wind-il-comune-di-favignana-incontrera-renexia.jpg

Il Comune di Favignana si prepara a un confronto diretto con la società Renexia, proponente del progetto del parco eolico offshore “Med Wind”. L’incontro, che si terrà nei prossimi giorni sull’isola, rappresenta il primo risultato concreto dell’azione politica avviata dal Consiglio comunale sul tema e viene accolto con soddisfazione dal gruppo di maggioranza.

 

La riunione è infatti l’esito della seduta consiliare del 14 ottobre 2025, durante la quale l’aula ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco. Con quell’atto, il Consiglio ha impegnato il sindaco e la Giunta a istituire un tavolo tecnico per fare piena chiarezza sullo stato giuridico e procedimentale del progetto “Egadi Med Wind” e per valutare tutte le iniziative utili alla tutela degli interessi dell’arcipelago.

 

Il progetto, così come presentato da Renexia, prevede la realizzazione di un imponente parco eolico offshore nel Canale di Sicilia: una superficie di circa 945 chilometri quadrati – quasi la metà dell’intera provincia di Trapani – con centinaia di aerogeneratori galleggianti alti fino a 300 metri, collocati a circa 25 miglia nautiche dalle Isole Egadi.

Numerose le preoccupazioni espresse dal gruppo di maggioranza in merito ai potenziali impatti dell’impianto, ritenuti particolarmente rilevanti. Tra i principali nodi critici figurano le possibili conseguenze sull’ecosistema marino, sul traffico marittimo e sulle attività economiche locali, dalla pesca al turismo, settori strategici per l’economia delle isole.

 

«Abbiamo chiesto e ottenuto un’azione concreta da parte dell’Amministrazione», sottolineano i consiglieri di maggioranza, evidenziando come l’incontro con la società proponente rappresenti un passaggio fondamentale per approfondire non solo gli aspetti tecnici del progetto, ma anche quelli ambientali ed economici.

La linea politica resta improntata alla cautela e alla vigilanza. «Le Egadi sono casa nostra – ribadiscono dal Movimento per le Egadi – e abbiamo il dovere di difendere il nostro territorio», in attesa di un confronto che potrebbe segnare una fase decisiva nel percorso amministrativo legato al progetto “Med Wind”.









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...