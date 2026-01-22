Trapani, Assostampa: "Il Comune rispetti le norme sull'informazione pubblica"

22/01/2026 22:00:00

Ennesimo escamotage delle amministrazioni degli enti locali in provincia di Trapani sul tema dell’informazione pubblica. A denunciarlo è la Segreteria provinciale di Assostampa, che punta il dito contro l’Amministrazione comunale di Trapani.

Il Comune, infatti, pur essendo privo di un ufficio stampa, diffonde comunicati ufficiali – completi di dichiarazioni del sindaco e degli assessori – attraverso un giornalista che fa parte di una società privata di eventi e comunicazione, la Notorius Event & Management. La società è stata individuata dal Distretto Socio Sanitario D50, di cui Trapani è Comune capofila, tramite trattativa sul MePA – Acquisti in Rete PA Consip, con operatore economico abilitato per il servizio di comunicazione.

Secondo quanto riferito dal Distretto D50, si tratterebbe di un “affidamento dei servizi di comunicazione distrettuale”, rientrante però in una categoria merceologica inusuale: “Marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato”.

Un ambito che, sottolinea Assostampa, non riguarda l’informazione istituzionale, disciplinata dalla Legge 150/2000, la quale stabilisce che tale attività debba essere svolta esclusivamente dagli uffici stampa degli enti pubblici. La stessa norma prevede inoltre che gli addetti stampa non possano esercitare, per tutta la durata dell’incarico, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

L’ultimo episodio segnalato riguarda un comunicato stampa relativo a una determina per l’avvio di una procedura comparativa finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore, per la co-progettazione della rifunzionalizzazione sociale di un bene confiscato alla criminalità organizzata, sito in via Dalmazia n.1 a Trapani, da destinare a centro per donne vittime di violenza.



La determina è stata emanata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, ing. Orazio Amenta. Il comunicato contiene dichiarazioni dello stesso Amenta, del sindaco Giacomo Tranchida, dell’assessora alle Pari Opportunità Giulia Passalacqua, dell’assessore comunale e referente del D50 Giuseppe Virzì e della coordinatrice responsabile del Distretto Marilena Cricchio.

Il tutto, evidenzia il sindacato unitario dei giornalisti, mentre non è mai stato assunto il vincitore del concorso per giornalista pubblico, indetto dal Comune di Trapani – caso unico in Italia – e con la presenza di un portavoce nominato dal sindaco che si occupa di pubblicare interviste e dichiarazioni sui social istituzionali dell’Ente.

«Ci aspettiamo adesso – commenta il segretario provinciale di Assostampa, Vito Orlando – che questa società realizzi comunicati stampa anche per i sindaci di Erice, Custonaci, San Vito Lo Capo, Paceco, Buseto Palizzolo e Valderice, tutti comuni appartenenti al Distretto e tutti privi di un ufficio stampa».



