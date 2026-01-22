Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
22/01/2026 13:10:00

Trapani, non può pagare 89mila euro di debiti con il  Fisco: il giudice cancella tutto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-01-2026/1769083815-0-trapani-non-puo-pagare-89mila-euro-di-debiti-con-il-fisco-il-giudice-cancella-tutto.jpg

Aveva accumulato un debito di circa 89 mila euro con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante avesse cessato la propria attività da anni. Una situazione diventata insostenibile, che si è conclusa con l’esdebitazione totale decisa dal Tribunale di Trapani, sezione civile, lo scorso 14 ottobre.

 

Protagonista della vicenda è un contribuente trapanese di 40 anni che, schiacciato dall’entità del debito, si è rivolto all’avvocato Francesco Spina per tentare una soluzione più equa con l’ente creditore. Il legale ha avviato la procedura di esdebitazione prevista dall’articolo 283 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), tramite l’Organismo di composizione della crisi istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trapani, coordinato dalla dottoressa Giusy Bosco. La gestione della crisi è stata affidata alla dottoressa Maria Letizia Cimminella.

 

Il debito aveva origine da una verifica fiscale effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla quale erano scaturiti atti impositivi mai impugnati e divenuti esecutivi. Per gli stessi fatti, tuttavia, era stato avviato anche un procedimento penale nei confronti del contribuente per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, conclusosi con una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.

 

«Il Codice della crisi ha inglobato la cosiddetta legge salva-suicidi – spiega l’avvocato Spina – e prevede che, una volta accertate determinate condizioni, possa essere concessa l’esdebitazione alla persona fisica ritenuta meritevole, che non ha causato la propria situazione debitoria per dolo o colpa».

Si tratta di una normativa relativamente recente e ancora poco conosciuta, anche tra coloro che si trovano in gravi difficoltà economiche. L’esdebitazione rientra infatti tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è destinata a soggetti che non esercitano attività di impresa commerciale medio-grande: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e titolari di start-up innovative. In caso di accoglimento, comporta la cancellazione integrale dei debiti.

«La pronuncia – conclude l’avvocato Spina – conferma l’orientamento del Tribunale di Trapani, attento alle vicende umane, ma sempre nel pieno rispetto e con rigorosa applicazione delle norme previste».









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...