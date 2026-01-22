Sezioni
Politica
22/01/2026 18:47:00

Marsala, terzo incontro della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-01-2026/1769104350-0-marsala-terzo-incontro-della-scuola-di-formazione-all-impegno-sociale-e-politico.jpg

Si terrà domani, venerdì 23 gennaio, a Marsala, il terzo incontro della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico promossa dalla Diocesi di Mazara del Vallo, coordinata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e da Cercasi un fine APS.

 

Il percorso formativo affronta il tema “Andiamo a comandare? Vita della comunità e partecipazione” e si propone di educare all’impegno sociale e politico alla luce delle scienze umane, dei valori fondanti della Costituzione italiana e del Magistero sociale della Chiesa.

 

Il terzo appuntamento sarà dedicato al tema “La Giunta comunale: composizione e compiti?”. Relatrice dell’incontro sarà Valentina Piraino, avvocato e già vicesindaco di Marsala. L’incontro avrà luogo dalle ore 17.30 alle 19.00 presso gli studi televisivi di LaTr3 a Marsala.
 

Per gli iscritti, la partecipazione è prevista in presenza; sarà comunque possibile seguire l’iniziativa in diretta televisiva su LaTr3 (canale 83) o in streaming sulla pagina Facebook dell’emittente.









