West of Sicily: il Piano operativo 2026 punta ad un turismo sostenibile e di qualità

22/01/2026 18:06:00



Un modello di turismo sostenibile, autentico e di qualità: è questa la visione al centro del Piano operativo 2026 del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, presentato ieri al Comitato tecnico d’indirizzo. Dopo la condivisione con il consiglio di amministrazione del bilancio previsionale e le osservazioni emerse dal Comitato tecnico, il documento strategico sarà sottoposto all’assemblea dei soci del Distretto, convocata per il 30 gennaio alle 11.00, nella sede di Sicindustria.

Il Piano, redatto e illustrato dallo staff di coordinamento, si articola in sette assi strategici: azioni mirate di promozione del territorio nei mercati di origine delle tratte aeree degli aeroporti di Trapani Birgi e Palermo; partecipazione a fiere di settore e presenza sui mercati strategici nazionali e internazionali; attività di comunicazione e relazioni con i media specializzati per accrescere la visibilità del territorio; sviluppo di esperienze turistiche autentiche e di qualità, con il visitatore al centro; rafforzamento della presenza online del brand West of Sicily attraverso strategie di contenuti e social media; ottimizzazione del sito web e delle campagne di advertising digitale; percorsi formativi dedicati agli operatori turistici locali per migliorare competenze e qualità dell’offerta.

«Gli scenari da immaginare per il 2026 – spiega Bruno Bertero, destination manager del Distretto – puntano a considerare i turisti come cittadini temporanei della nostra destinazione. È il territorio a raccontare le proprie storie e su questo si fonda il Piano operativo 2026. Le nuove tratte aeree introdotte dall’aeroporto di Birgi avranno un ruolo centrale: lavoreremo per portare la nostra offerta nelle città collegate, in sinergia con lo scalo».

Sulla stessa linea la presidente del Distretto Turistico, Rosalia D’Alì: «In accordo con il consiglio di amministrazione abbiamo posto le basi per la strategia 2026 del West of Sicily, che punta a un turismo sostenibile e di qualità, valorizzando le destinazioni raggiunte da Ryanair. Racconteremo il territorio nelle fiere di settore, negli incontri con tour operator e giornalisti specializzati e attraverso il portale West of Sicily. Accogliendo le proposte degli operatori, investiremo molto sulla formazione, per migliorare la qualità dei servizi offerti».

Intanto il Distretto Turistico Sicilia Occidentale è impegnato nell’organizzazione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. In occasione dell’evento, il Distretto sarà presente con una proposta concreta e organizzerà anche un incontro “fuori fiera” con tour operator e giornalisti specializzati.

Al centro della promozione ci saranno Gibellina e l’arte contemporanea, il turismo slow e sostenibile, l’enogastronomia e le numerose opportunità di viaggio da vivere non solo nei mesi estivi, ma anche fuori stagione.



