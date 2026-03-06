Turismo, i tedeschi trainano la Sicilia. West of Sicily si promuove a Berlino

06/03/2026 15:50:00

I turisti tedeschi si confermano il primo mercato straniero per la Sicilia. Il dato è emerso durante l’ITB di Berlino, una delle più importanti fiere internazionali del turismo, dove la Regione Siciliana ha presentato strategie e numeri legati alla crescita dei flussi verso l’Isola. Un trend che coinvolge direttamente anche la provincia di Trapani, grazie ai collegamenti aerei con la Germania dall’aeroporto di Trapani Birgi.

Nel corso della conferenza stampa organizzata nello spazio Enit all’interno del Padiglione Italia, l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata ha illustrato i punti chiave della strategia regionale: incremento dei flussi turistici, sviluppo delle esperienze legate al territorio e rafforzamento del mercato tedesco.

I numeri confermano la crescita. Secondo i dati degli ultimi anni, nel 2025 la presenza di turisti provenienti dalla Germania ha registrato un aumento del 26,4% rispetto al 2023 e del 3,92% rispetto al 2024.

Una crescita che si riflette anche nel Trapanese. Dall’aeroporto di Trapani Birgi sono infatti attivi tre collegamenti diretti con la Germania operati da Ryanair: Baden Baden, Düsseldorf e Saarbrücken, quest’ultimo in partenza dal 30 marzo.

Durante l’incontro con la stampa tedesca di settore è intervenuta anche la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia D’Alì, che ha presentato la destinazione “West of Sicily”.

«Grazie all’invito dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, noi e le altre DMO siciliane abbiamo avuto l’opportunità di rendere protagonisti i territori in un contesto internazionale di alto profilo», ha dichiarato D’Alì. «Abbiamo condiviso i dati sulla crescita del turismo tedesco, un mercato che mostra un interesse sempre più forte verso la nostra destinazione».

Nel corso della presentazione sono state evidenziate le peculiarità dell’area occidentale della Sicilia, con particolare attenzione alle esperienze culturali e alle attività outdoor, tra le più apprezzate dai visitatori provenienti dalla Germania.

D’Alì ha inoltre sottolineato il ruolo dell’accessibilità: «Il territorio oggi è facilmente raggiungibile grazie agli aeroporti di Palermo e Trapani Birgi, dove Ryanair ha recentemente potenziato i collegamenti con la Germania e con altre destinazioni europee».

Il mese di marzo sarà intenso per la promozione turistica del territorio. La DMO West of Sicily ha già partecipato il 3 e 4 marzo alla Fiera internazionale dell’enoturismo FINE – WineTourismExpo di Valladolid, dedicata ai professionisti del settore. L’iniziativa è nata su proposta dell’associazione La Strada del Vino Erice.

Dopo Berlino, la promozione continuerà in Spagna: il Distretto sarà infatti presente al B-Travel, in programma dal 20 al 22 marzo alla Fiera di Barcellona, altro appuntamento strategico per il mercato turistico europeo.



