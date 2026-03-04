Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Turismo
04/03/2026 17:12:00

Trapani, ecco come è andato l'incontro sull'Imposta comunale di soggiorno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772640777-0-trapani-ecco-come-e-andato-l-incontro-sull-imposta-comunale-di-soggiorno.jpg

Si è svolto lunedì 2 marzo, nell’Aula Magna del Polo Universitario di Trapani sul Lungomare Dante Alighieri, l’incontro  “L’Imposta Comunale di Soggiorno: finalità e utilizzo in Provincia di Trapani”, un momento di confronto che ha riunito amministratori locali, operatori turistici, rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo accademico.

Al centro del dibattito, un tema considerato “delicato” ma strategico: la tassa di soggiorno turistico, non più vista come mero adempimento tributario, bensì comeuna vera e propria imposta di scopo per il potenziamento dei servizi turistici e per la crescita qualitativa dell’intero territorio provinciale.

 

L’iniziativa, promossa con il coinvolgimento della Proloco Trapani Centro, di Trapani Welcome, del Polo Universitario e di Federalberghi, ha voluto mettere insieme diverse realtà per “fare il punto della situazione” sull’utilizzo della tassa nei vari Comuni del Libero Consorzio.

“È importante organizzare un convegno con diversi soggetti – è stato sottolineato – perché oggi in provincia le amministrazioni utilizzano l’imposta di soggiorno per fini differenti. Occorre uniformare gli atteggiamenti e soprattutto la destinazione di questa tassa, che molto spesso viene usata in modo improprio, mentre va destinata principalmente ai servizi per i turisti”.

 

Un passaggio centrale ha riguardato proprio la necessità di concertazione. Il turismo, ormai riconosciuto come risorsa fondamentale per il territorio trapanese, non può essere gestito con decisioni calate dall’alto. L’incontro ha rappresentato anche un primo tentativo di riunire attorno allo stesso tavolo tutte le amministrazioni provinciali, invitate a confrontarsi in maniera chiara e determinata sia sull’imposta come “imposta di scopo”, sia sulle modalità del suo utilizzo finale.

Un focus tecnico e politico insieme, volto a delineare criteri condivisi e buone pratiche.

 

Nel corso dei lavori è stato evidenziato anche il ruolo delle Proloco come soggetti aggregatori e promotori di iniziative culturali e formative. La Proloco Trapani Centro, attiva dal 2016, ha ribadito il proprio impegno nella costruzione di eventi legati ai temi attuali del turismo locale. Le Proloco vivono in ogni città da decenni e rappresentano un organo importante di connessione e promozione sociale del territorio, puntando sulla formazione degli operatori: un territorio con operatori preparati ed evoluti offre un’identità chiara e cresce in qualità.

 

In quest’ottica, l’imposta di soggiorno viene considerata uno strumento che deve essere destinata direttamente a beneficio del comparto turistico: manutenzione, servizi, accoglienza, promozione coordinata. Anche gli albergatori, chiamati alla riscossione del tributo, sono stati indicati come parte attiva nel processo di definizione delle finalità di spesa, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

Le relazioni tecniche hanno approfondito l’analisi economica dell’impatto dell’imposta sul territorio e il quadro normativo nazionale, con uno sguardo alle best practices già adottate in altri contesti italiani. L’obiettivo condiviso emerso dal confronto è quello di arrivare a una pianificazione provinciale più armonica, capace di trasformare l’imposta di soggiorno in un vero investimento strategico per lo sviluppo turistico del territorio trapanese, primo passo verso una gestione più efficace e condivisa di una delle principali leve finanziarie a sostegno del turismo locale.

 









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...