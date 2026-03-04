Turismo: le Isole di Sicilia protoganiste all'ITB di Berlino

04/03/2026 00:00:00

Anche quest’anno le Isole di Sicilia saranno protagoniste all’ITB Berlin, la più importante fiera internazionale del turismo. La partecipazione della Islands of Sicily DMO prevede uno spazio all’interno dello stand della Regione Siciliana in area ENIT e una conferenza stampa il 4 marzo alle ore 17, con la presenza dell’Assessore regionale al Turismo e delle altre DMO siciliane.

Il mercato tedesco, insieme a quello francese, rappresenta uno dei bacini principali per i flussi turistici verso le isole. L’offerta proposta punta su elementi di forte attrattiva: il patrimonio naturalistico, con il sito UNESCO delle Isole Eolie e i loro vulcani attivi, nove riserve naturali orientate, il Parco nazionale di Pantelleria e le Aree Marine Protette di Ustica, delle Isole Egadi e delle Isole Pelagie; e il patrimonio storico e culturale, tra musei, villaggi preistorici e siti di rilievo. A completare l’offerta, eventi, enogastronomia e la possibilità di vivere esperienze autentiche insieme alle comunità locali.

Grazie al Programma di Promozione 2026, la DMO punta anche alla commercializzazione diretta delle esperienze turistiche. La nuova piattaforma digitale consente di prenotare non solo le strutture ricettive, ma anche attività come trekking, mountain bike, snorkeling, diving, escursioni in barca e sui vulcani, visite guidate ai musei e ai siti archeologici, oltre a degustazioni di prodotti tipici e partecipazione a sagre ed eventi distribuiti lungo tutto l’anno.

A supporto della strategia, che include un’importante campagna di Influencer Marketing sui singoli territori, la DMO utilizza una dashboard di Business Intelligence per monitorare in tempo reale le performance della destinazione e fornire dati certi agli operatori. Questo strumento permette alle imprese locali di ottimizzare la propria competitività sui mercati internazionali attraverso scelte basate su dati concreti. Con la combinazione di partecipazione alle fiere internazionali e strumenti digitali innovativi, Islands of Sicily DMO punta a due obiettivi: attrarre flussi turistici di qualità e rafforzare la competitività delle imprese locali a livello globale.



