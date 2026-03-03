Sezioni
Economia

» Turismo
03/03/2026 16:30:00

Turismo, al via i corsi del Distretto Turistico: oltre 60 iscritti da tutta la provincia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772549236-0-turismo-al-via-i-corsi-del-distretto-turistico-oltre-60-iscritti-da-tutta-la-provincia.jpg

Iniziano oggi i corsi di formazione strategica e giuridico-amministrativa rivolti agli operatori turistici della provincia di Trapani. Sono oltre sessanta le richieste di partecipazione arrivate da strutture alberghiere ed extralberghiere, gestori di locazioni turistiche e stakeholder del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale e punta a rafforzare competenze e competitività delle imprese locali in vista della stagione turistica 2026.

I corsi si svolgeranno in cinque giornate: 3 marzo (mattina e pomeriggio), 4, 10, 12 e 17 marzo. Un percorso intensivo pensato per fornire strumenti operativi sulla normativa vigente e sulle nuove dinamiche del mercato turistico.

 

La formazione è articolata in due moduli, fruibili anche separatamente. Il primo, di taglio strategico, affronterà temi come marketing territoriale, gestione del prodotto turistico, tendenze 2026 e social media marketing. Il secondo modulo sarà invece dedicato agli aspetti giuridico-amministrativi, con focus su normativa europea, nazionale e regionale, contratti e regolamentazioni del settore.

Gli associati del Distretto e gli operatori dei Comuni aderenti avranno priorità di accesso.

A tenere le lezioni saranno Bruno Bertero, destination manager del Distretto, Giorgia De Iuri, esperta in valorizzazione dei territori e social media strategist, Salvatore Panzica, esperto di normativa turistica, e Antonio Marino, presidente di Federalberghi Trapani.

 

«In un periodo in cui il turismo evolve in maniera molto rapida – dichiara Bruno Bertero – occorre mantenere alto il livello di formazione degli imprenditori attraverso continui corsi in grado di implementare competenze e conoscenze. L’evoluzione dei mercati, le analisi dei deep trend, i modelli evoluti di destination manager saranno tra gli argomenti trattati. Conoscere il mercato, la sua evoluzione e i futuri trend aiuta gli operatori ad affrontare la stagione turistica con maggiore competenza».

Un percorso che arriva in un momento strategico per il territorio trapanese, alle prese con nuove sfide legate alla concorrenza internazionale, alla crescita delle locazioni brevi e alla necessità di alzare la qualità dell’offerta. L’obiettivo dichiarato è chiaro: farsi trovare pronti alla prossima stagione, con strumenti aggiornati e una visione più ampia del mercato.

 









