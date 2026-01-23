Ciclone Harry, il trapanese fa i conti con i danni 

23/01/2026 21:06:00

Il ciclone Harry lascia una scia di distruzione anche nella provincia di Trapani. Castelvetrano, le borgate costiere , Mazara (ne parliamo qui) e Marsala sono tra i territori più colpiti, con danni già stimati in diversi milioni di euro. I Comuni hanno avviato le procedure di ricognizione per trasmettere alla Regione Siciliana il bilancio sommario, passaggio indispensabile per l’accesso ai fondi.

Castelvetrano e Marinella di Selinunte: porto e piazza di legno devastati

A Castelvetrano le conseguenze più gravi si registrano a Marinella di Selinunte. Il primo bilancio predisposto dagli uffici tecnici comunali e già inviato alla Regione, di concerto con la Protezione civile, evidenzia danni ingenti alle infrastrutture pubbliche.

Il porto di Selinunte ( qui articolo di Tp24) è tra le opere più colpite: le mareggiate hanno compromesso la parte estrema della struttura e reso necessario un intervento di consolidamento e dragaggio. L’accumulo di alghe e detriti ha infatti bloccato la navigabilità delle imbarcazioni. La stima dei danni si aggira intorno a un milione di euro.

Gravemente danneggiata anche la piazza di legno di Marinella di Selinunte. Il maltempo ha causato il cedimento di parti strutturali e la rottura dell’impianto di illuminazione della banchina. Per il ripristino dell’area il Comune ha stimato circa un altro milione di euro.

Il sindaco Enzo Alfano Lentini ha inoltre precisato che sono in corso interlocuzioni con i privati per i danni subiti dalle strutture balneari, colpite in pieno dalle mareggiate.

«Per poter accedere ai fondi – sottolinea il sindaco Lentini – è necessario il decreto di calamità che dovrà essere emanato dal Governo nazionale». Solo dopo questo passaggio sarà possibile ricevere i ristori economici e avviare gli interventi strutturali più urgenti.

Marsala, oltre un milione e mezzo di euro di danni

Emergenza anche a Marsala, dove il Comune ha attivato sin dalle prime ore il Centro Operativo Comunale di Protezione civile. Con una nota indirizzata al Dipartimento regionale, è stata trasmessa la stima dei danni provocati dal maltempo del 19 e 20 gennaio, che supera 1 milione e mezzo di euro.

La relazione del COC segnala danni a infrastrutture stradali, impianti di pubblica illuminazione, attività commerciali e produttive – in particolare la serricoltura – oltre al verde pubblico.

Porto, costa e Waterfront 2 tra le aree più colpite

A Marsala si registrano anche il crollo della torre faro nell’area portuale, l’erosione della zona costiera e i danni al cantiere del “Waterfront 2” sul Lungomare Florio.

Il sindaco Massimo Grillo ha evidenziato come il monitoraggio preventivo del territorio e il lavoro coordinato tra uffici comunali, volontari e Protezione civile abbiano contribuito a limitare i danni a persone e cose.

Il quadro regionale: “La Sicilia non è sola”

Sul fronte politico-istituzionale, la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo parla di una Sicilia duramente colpita da un evento «straordinario e imprevedibile», con danni complessivi stimati in oltre mezzo miliardo di euro.

«Dal Governo nazionale arriveranno le risorse necessarie – assicura – grazie all’istruttoria già avviata per la dichiarazione dello stato di calamità e alla sinergia tra Stato e Regione». Intanto, i Comuni del Trapanese attendono risposte rapide. Senza il decreto di calamità e i ristori economici, l’emergenza rischia di trasformarsi in una lunga e complessa fase di ricostruzione, soprattutto lungo le aree costiere più esposte.



