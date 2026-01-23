Marsala 2026. Ruggieri: "Fici è la nostra scelta, ma se il centrodestra sceglie Grillo..."

23/01/2026 06:00:00

Avvocato, anima e leader storico di ProgettiAmo Marsala, già vice sindaco nella giunta Grillo, Paolo Ruggieri è una delle figure più riconoscibili del civismo marsalese. Da oltre undici anni porta avanti un’esperienza politica autonoma, radicata nel centrodestra ma non subordinata ai partiti. Ospite de “Il Volatore” su RMC101, Ruggieri affronta il nodo delle prossime elezioni amministrative, tra il ruolo dei civici, la candidatura di Nicola Fici, le indecisioni dei partiti e scenari che, per la prima volta, aprono a sviluppi finora rimasti sullo sfondo.

“Il candidato non è il più bravo, ma quello che unisce davvero”

Ruggieri chiarisce la filosofia con cui i civici guardano alla scelta del candidato sindaco, spostando il baricentro dalla figura individuale alla capacità di costruire consenso. «Il candidato sindaco non dovrà essere per forza il più bello, il più bravo o il più forte. Dovrà essere quello che riesce a calamitare intorno a sé il maggior numero di consensi di partenza. Poi decidono i cittadini. Tra persone competenti, capaci e serie, quello che conta è la possibilità concreta di mettere insieme una coalizione solida».

Un passaggio che spiega perché, secondo Ruggieri, il tema non sia il “nome perfetto”, ma la sostenibilità politica del progetto.

“Nicola Fici è la nostra scelta, ma servono decisioni chiare”

Il leader di ProgettiAmo Marsala ribadisce senza ambiguità il nome su cui i civici hanno costruito il loro percorso, pur riconoscendo il peso delle scelte dei partiti.«Noi siamo pronti a sostenere fino in fondo Nicola Fici. Con lui abbiamo già ragionato su diverse idee programmatiche. La sua disponibilità è diventata sempre più una disponibilità decisa. Se i partiti del centrodestra dovessero convergere su di lui, il candidato prescelto avrebbe grandissime chance di elezione». Ma la prudenza, sottolinea Ruggieri, è stata finora dettata dall’attesa di una scelta politica che tarda ad arrivare.

“Se il centrodestra sceglie Grillo, ho un dovere morale: proporlo all'Assemblea di ProgettiAmo”

Per la prima volta Ruggieri apre esplicitamente a uno scenario che cambierebbe gli equilibri del civismo marsalese.«Se il sindaco uscente Massimo Grillo fosse l’unico candidato del centrodestra, io avrei il dovere morale e la responsabilità di proporre all’Assemblea di ProgettiAmo Marsala di valutare questa opzione».«Non è una decisione che spetta a me da solo. In quel caso convocherei un’assemblea straordinaria, con i consiglieri comunali, il coordinamento e gli iscritti, per confrontarci e decidere sul da farsi». Un’affermazione pesantissima, che segna un punto di svolta nel dibattito politico cittadino e apre a scenari finora considerati improbabili.

“Andreana Patti resta una candidatura civica”

Ruggieri affronta anche il tema della candidatura di Andreana Patti, distinguendo nettamente tra origine civica e appoggi politici successivi. «Secondo me Andreana Patti oggi è ancora una candidata civica. Ha presentato il suo movimento, le sue linee valoriali, una bozza di programma. Non nasce perché i partiti del centrosinistra le hanno dato l’appoggio, ma è il contrario: sono loro che si sono avvicinati dopo». Un passaggio che mostra come, per Ruggieri, il civismo non coincida automaticamente con uno schieramento.

“Non giochiamo a Risiko: qui c’è il futuro della città”

Ruggieri richiama tutti a un cambio di passo, spostando l’attenzione dai tatticismi alla visione e concretezza.«Non stiamo giocando né a Risiko né a Monopoli. Qui si gioca con l’interesse della città e dei cittadini. Servono sicurezza, servizi, sanità, cultura, una visione che valorizzi pesca, agricoltura, archeologia, risorse naturali. Marsala può crescere, ma solo con una coalizione compatta, duratura, senza stop and go». Un appello che sintetizza il senso politico dell’intervento: meno manovre, più responsabilità.



