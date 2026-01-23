Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
23/01/2026 12:52:00

Militare trapanese ucciso da sostanze tossiche. Riconosciuto al figlio il vitalizio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-01-2026/1769169440-0-militare-trapanese-ucciso-da-sostanze-tossiche-riconosciuto-al-figlio-il-vitalizio.jpg

Il padre è morto di cancro, causato dall’esposizione a sostanze tossiche durante il servizio militare. Ora il figlio, trapanese, ottiene un assegno vitalizio come orfano di vittima del dovere. La Corte d’appello di Palermo ha riconosciuto il diritto ai benefici di legge a Fabio Barone, 34 anni, riformando una precedente sentenza che glieli aveva negati.

 

La decisione riguarda la morte di Biagio Barone, militare in servizio deceduto per un carcinoma renale legato all’esposizione a sostanze cancerogene e nocive. Fabio Barone aveva perso il padre a 27 anni e aveva chiesto il riconoscimento delle provvidenze previste per i familiari delle vittime del dovere, ma la sua richiesta era stata respinta perché non risultava fiscalmente a carico al momento del decesso.

Una interpretazione restrittiva che, per anni, ha escluso molti orfani dalle tutele previste dalla legge. La Corte d’appello di Palermo ha invece stabilito che il requisito del carico fiscale non può essere usato per negare diritti riconosciuti agli orfani in quanto tali. Per questo ha condannato i ministeri della Difesa e dell’Interno a riconoscere a Barone un assegno vitalizio non reversibile da 500 euro.

 

A rendere nota la sentenza è stato l’Osservatorio nazionale amianto, che ha seguito il caso. I giudici hanno ribaltato la decisione del Tribunale di Trapani, chiarendo che la normativa speciale tutela i familiari dei servitori dello Stato morti in servizio, indipendentemente dalla loro condizione economica o fiscale.

 

«È una vittoria di giustizia e di civiltà», ha commentato Ezio Bonanni, legale di Fabio Barone e presidente dell’Ona. «Per anni i ministeri hanno negato diritti agli orfani non fiscalmente a carico. Questa sentenza supera finalmente una discriminazione che ha colpito molte famiglie».

La pronuncia della Corte d’appello di Palermo rappresenta ora un precedente importante e potrebbe aprire la strada ad altri ricorsi analoghi, dando finalmente riconoscimento a chi ha perso un genitore mentre serviva lo Stato.

 









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...