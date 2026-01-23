Fognature, l'Ati Trapani ottiene 200 mila euro per la rete di Tonnarella a Mazara

23/01/2026 17:52:00

Duecentomila euro per completare il sistema fognario di Tonnarella–Trasmazzaro. È il finanziamento ottenuto dall’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Trapani dalla Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità.

Il progetto, denominato “Interventi straordinari per l’esecuzione delle interconnessioni e l’intercettazione della vecchia fognatura con la nuova realizzata fognatura di Tonnarella–Trasmazzaro”, è risultato primo in graduatoria in tutta la Sicilia nell’ambito dell’avviso pubblico “a sportello” regionale. A certificarlo è il D.D.G. n. 2238 del 23 dicembre 2025.

Le opere consentiranno di rendere pienamente operativa la nuova rete fognaria già consegnata al Comune di Mazara del Vallo dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, intervenendo su collegamenti e intercettazioni ancora mancanti.

Il risultato, sottolinea l’ATI Trapani, è stato possibile grazie alla rapidità degli uffici tecnici dell’ente, guidati dal direttore generale Pietro Carugno e dal responsabile dell’area tecnica Massimiliano Giuseppe Triveri, che hanno presentato la domanda per primi a livello regionale, assicurandosi così l’intero stanziamento disponibile.

«Essere arrivati primi nella procedura a sportello è motivo di orgoglio – dichiara il presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso – e dimostra l’efficienza dell’ente nel cogliere le opportunità offerte dalla Regione. L’intervento di Mazara è strategico perché consentirà di superare criticità ambientali storiche e contribuire alla chiusura delle procedure di infrazione comunitaria».

Gruppuso esprime anche rammarico per il mancato finanziamento, in questa fase, di altri progetti presentati dall’ATI per i comuni di Marsala e Poggioreale: «Le risorse regionali erano limitate, ma continueremo a lavorare per reperire nuovi fondi».

Nei prossimi giorni l’ATI Trapani avvierà gli adempimenti amministrativi necessari, a partire dalla stipula della convenzione con il Comune di Mazara del Vallo, per consentire l’immediato avvio dei lavori.



