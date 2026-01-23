Sezioni
Istituzioni
23/01/2026 19:20:00

Trapani, consegnate le medaglie di commiato agli agenti della Polizia di Stato in pensione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-01-2026/trapani-consegnate-le-medaglie-di-commiato-agli-agenti-della-polizia-di-stato-in-pensione-450.jpg

Cerimonia di commiato alla Questura di Trapani per il personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza. Nel corso dell’iniziativa sono state consegnate le medaglie agli agenti che hanno prestato servizio presso la Questura e i Commissariati di Pubblica Sicurezza distaccati.

Un momento dal forte valore simbolico, dedicato a uomini e donne che per anni hanno servito lo Stato con professionalità, impegno e senso del dovere, garantendo la sicurezza dei cittadini.

 

A consegnare personalmente le medaglie è stato il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, che ha rivolto a ciascun pensionato il ringraziamento dell’Amministrazione per il lavoro svolto nel corso della carriera. Una cerimonia carica di emozione e riconoscenza, per rendere omaggio a una vita professionale segnata da sacrifici, dedizione e spirito di servizio.









