Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
25/01/2026 20:00:00

Calatafimi Segesta: la Giunta approva l’organizzazione della Festa del SS Crocifisso 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/calatafimi-segesta-la-giunta-approva-l-organizzazione-della-festa-del-ss-crocifisso-2026-450.jpg

La Giunta Comunale di Calatafimi Segesta ha approvato la proposta dei Ceti per i solenni festeggiamenti in onore del SS Crocifisso, Patrono della città, dando atto di indirizzo agli uffici per gli atti conseguenziali.

 

L’Amministrazione ha indicato agli uffici di procedere all’organizzazione della Festa del SS Crocifisso 2026. Sempre ieri, con le delibere n. 3 e 4, è stato approvato, come promesso nei tempi record, il DUP e il Bilancio di Previsione 2026/28, strumenti fondamentali per la realizzazione della festa. Le delibere saranno ora inviate ai consiglieri per l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale.

 

Fondamentale sarà il contributo del Parco Archeologico di Segesta, grazie alla convenzione firmata nel 2024 dal Sindaco Gruppuso con l’arch. Biondo, direttore del Parco, che consente l’utilizzo del 15% degli incassi dei biglietti per sostenere la manifestazione.

 

L’Amministrazione Comunale ha condiviso la proposta dei Ceti e del Comitato organizzatore di introdurre il “Biglietto di ingresso alla città” per i giorni di festa del 1 e 2 maggio (esclusi residenti e addetti ai lavori), al fine di finanziare i servizi connessi e supportare economicamente gli stessi Ceti. L’affidamento avverrà tramite gara pubblica a società idonee. La novità risponde ai nuovi standard di sicurezza, servizi sanitari, antincendio e controllo degli accessi contingentati.

 

L’Amministrazione ha augurato buon lavoro a tutti i Ceti, alla cittadinanza e alle famiglie, con la benedizione della Chiesa di Trapani, di S.E. il Vescovo Fragnelli, del clero locale e di tutti i sacerdoti calatafimesi.









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...