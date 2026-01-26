Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
26/01/2026 09:25:00

Una donna e una ragazza ferite a Piano Battaglia: doppio intervento del Soccorso Alpino 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/1769416141-0-una-donna-e-una-ragazza-ferite-a-piano-battaglia-doppio-intervento-del-soccorso-alpino.jpg

Doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) nel comprensorio di Piano Battaglia, sulle Madonie, nel territorio di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Il primo allarme è scattato poco prima delle 11. Una donna di 61 anni, residente a Palermo, è scivolata mentre percorreva un’area innevata e fangosa, riportando una sospetta frattura a un arto inferiore che le ha impedito di proseguire autonomamente. La squadra di tecnici del Soccorso Alpino, già presente in presidio nella zona, è intervenuta tempestivamente. Dopo la valutazione clinica da parte del medico del CNSAS, la donna è stata immobilizzata e trasportata in barella fino all’ambulanza, che l’ha condotta all’ospedale di Petralia Sottana.

 

A distanza di pochi minuti, un secondo intervento. I Carabinieri impegnati in un servizio di pattuglia nell’area hanno allertato il Soccorso Alpino per una ragazza di 15 anni che, durante una passeggiata, è scivolata battendo violentemente la testa contro alcune rocce affioranti. La giovane ha riportato un trauma cranico commotivo. Anche in questo caso l’intervento dei tecnici del CNSAS è stato immediato: la ragazza è stata recuperata e trasferita in barella verso il presidio sanitario per le cure del caso.

Gli episodi riaccendono l’attenzione sui rischi legati alle escursioni invernali in montagna. Anche percorsi apparentemente semplici possono diventare insidiosi a causa della presenza di neve residua, fango e rocce affioranti, trasformando una passeggiata in una situazione potenzialmente pericolosa.

 









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...