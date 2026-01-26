Una donna e una ragazza ferite a Piano Battaglia: doppio intervento del Soccorso Alpino 

26/01/2026 09:25:00

Doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) nel comprensorio di Piano Battaglia, sulle Madonie, nel territorio di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Il primo allarme è scattato poco prima delle 11. Una donna di 61 anni, residente a Palermo, è scivolata mentre percorreva un’area innevata e fangosa, riportando una sospetta frattura a un arto inferiore che le ha impedito di proseguire autonomamente. La squadra di tecnici del Soccorso Alpino, già presente in presidio nella zona, è intervenuta tempestivamente. Dopo la valutazione clinica da parte del medico del CNSAS, la donna è stata immobilizzata e trasportata in barella fino all’ambulanza, che l’ha condotta all’ospedale di Petralia Sottana.

A distanza di pochi minuti, un secondo intervento. I Carabinieri impegnati in un servizio di pattuglia nell’area hanno allertato il Soccorso Alpino per una ragazza di 15 anni che, durante una passeggiata, è scivolata battendo violentemente la testa contro alcune rocce affioranti. La giovane ha riportato un trauma cranico commotivo. Anche in questo caso l’intervento dei tecnici del CNSAS è stato immediato: la ragazza è stata recuperata e trasferita in barella verso il presidio sanitario per le cure del caso.

Gli episodi riaccendono l’attenzione sui rischi legati alle escursioni invernali in montagna. Anche percorsi apparentemente semplici possono diventare insidiosi a causa della presenza di neve residua, fango e rocce affioranti, trasformando una passeggiata in una situazione potenzialmente pericolosa.



