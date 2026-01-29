Sequestro confermato per Rosalia Messina Denaro 

29/01/2026 20:58:00

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro del "tesoro" riconducibile a Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, per un valore complessivo di circa 800 mila euro. La decisione arriva pochi giorni dopo la sua condanna in appello a 14 anni per associazione mafiosa.

Secondo i giudici supremi, i beni sequestrati — che includono gioielli, preziosi e ingenti somme di denaro — non hanno una provenienza lecita, ma sono da considerarsi profitto del reato di associazione mafiosa.

I dettagli del sequestro

Il compendio patrimoniale finito sotto sigilli comprende diverse tipologie di beni, accumulati per gestire la latitanza e gli affari del capomafia:

Contanti : 130 mila euro in banconote, suddivisi in mazzette e nascosti nell'intercapedine di un armadio nella casa di famiglia a Castelvetrano.

: 130 mila euro in banconote, suddivisi in mazzette e nascosti nell'intercapedine di un armadio nella casa di famiglia a Castelvetrano. Beni di lusso : Gioielli e preziosi per un valore totale che, sommato al contante, raggiunge gli 800 mila euro.

: Gioielli e preziosi per un valore totale che, sommato al contante, raggiunge gli 800 mila euro. Assenza di redditi leciti: Le indagini patrimoniali hanno confermato che Rosalia Messina Denaro non disponeva di risorse finanziarie lecite proporzionate a giustificare il possesso di tali beni.

Il ruolo di "Fragolona" e la gestione della cassa

Rosalia, nota con il nome in codice "Fragolona", è stata indicata dagli inquirenti come la custode dei segreti e della contabilità del fratello. Attraverso l'analisi dei pizzini, la Procura di Palermo ha ricostruito la gestione del "fondo riservato di famiglia":

Rendicontazione : Matteo Messina Denaro chiedeva alla sorella uno "spekkietto finale" per conoscere l'entità esatta della cassa.

: Matteo Messina Denaro chiedeva alla sorella uno "spekkietto finale" per conoscere l'entità esatta della cassa. Approvvigionamento : In una lettera, il boss esprimeva preoccupazione per le scorte di denaro (i "W"), temendo di restare scoperto: "Ne sono rimasti 85 mila, e questo è un problema... devo avere un deposito più grosso" .

: In una lettera, il boss esprimeva preoccupazione per le scorte di denaro (i "W"), temendo di restare scoperto: . Recupero crediti: I pizzini rivelano anche ordini specifici per recuperare somme da terzi, come i 40 mila euro chiesti a un soggetto soprannominato "parmigiano", da consegnare in piccole dosi da 2.500 o 5.000 euro.

Le indagini sulle sigle e sui nomi contenuti nei pizzini sono tuttora in corso per individuare ulteriori ramificazioni della rete di supporto che ha garantito per trent'anni la latitanza del boss di Castelvetrano.



