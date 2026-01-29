Sezioni
29/01/2026 20:58:00

Sequestro confermato per Rosalia Messina Denaro 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/sequestro-confermato-per-rosalia-messina-denaro-450.jpg

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro del "tesoro" riconducibile a Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, per un valore complessivo di circa 800 mila euro. La decisione arriva pochi giorni dopo la sua condanna in appello a 14 anni per associazione mafiosa.

Secondo i giudici supremi, i beni sequestrati — che includono gioielli, preziosi e ingenti somme di denaro — non hanno una provenienza lecita, ma sono da considerarsi profitto del reato di associazione mafiosa.

 

I dettagli del sequestro

 

Il compendio patrimoniale finito sotto sigilli comprende diverse tipologie di beni, accumulati per gestire la latitanza e gli affari del capomafia:

  • Contanti: 130 mila euro in banconote, suddivisi in mazzette e nascosti nell'intercapedine di un armadio nella casa di famiglia a Castelvetrano.
  • Beni di lusso: Gioielli e preziosi per un valore totale che, sommato al contante, raggiunge gli 800 mila euro.
  • Assenza di redditi leciti: Le indagini patrimoniali hanno confermato che Rosalia Messina Denaro non disponeva di risorse finanziarie lecite proporzionate a giustificare il possesso di tali beni.

 

Il ruolo di "Fragolona" e la gestione della cassa

 

Rosalia, nota con il nome in codice "Fragolona", è stata indicata dagli inquirenti come la custode dei segreti e della contabilità del fratello. Attraverso l'analisi dei pizzini, la Procura di Palermo ha ricostruito la gestione del "fondo riservato di famiglia":

  • Rendicontazione: Matteo Messina Denaro chiedeva alla sorella uno "spekkietto finale" per conoscere l'entità esatta della cassa.
  • Approvvigionamento: In una lettera, il boss esprimeva preoccupazione per le scorte di denaro (i "W"), temendo di restare scoperto: "Ne sono rimasti 85 mila, e questo è un problema... devo avere un deposito più grosso".
  • Recupero crediti: I pizzini rivelano anche ordini specifici per recuperare somme da terzi, come i 40 mila euro chiesti a un soggetto soprannominato "parmigiano", da consegnare in piccole dosi da 2.500 o 5.000 euro.

Le indagini sulle sigle e sui nomi contenuti nei pizzini sono tuttora in corso per individuare ulteriori ramificazioni della rete di supporto che ha garantito per trent'anni la latitanza del boss di Castelvetrano.









