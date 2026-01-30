False dichiarazioni: la Cassazione conferma la condanna per un marsalese

30/01/2026 07:43:00

Dichiarandolo “inammissibile”, la settima sezione penale della Corte di Cassazione (presidente Donatella Ferranti) ha respinto il ricorso del 56enne marsalese Antonino Valentino Teri avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che il 22 aprile 2025 ha confermato la condanna a un anno e mezzo di reclusione decisa dal Tribunale di Marsala per false dichiarazioni per l’ammissione al gratuito patrocinio dello Stato. Ovvero, l’avvocato gratis per chi ha basso reddito. Respinti tutti i motivi alla base del ricorso, la Suprema Corte ha condannato il Teri al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna a un anno mezzo di reclusione è, dunque, definitiva.lA



