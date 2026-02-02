Il Trapani cala un tris d'acquisti

Sezioni
Tre acquisti per rinforzare la rosa e consentire un migliore ventaglio di scelte all'allenatore Salvatore Aronica. Il Trapani continua la sua campagna acquisti e, nelle ultime ore di mercato, ha ufficializzato tre innesti: due over che possono rappresentare un punto di riferimento per la squadra, e un giovane di belle speranze.

Gli over sono l'attaccante Riccardo Forte, 26 anni, che arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026. Il suo cartellino è di proprietà del Campobasso, anche se quest'anno ha militato nel Carpi con cui ha trovato il gol soltanto in una occasione nelle undici partite disputate.

Il suo record di marcature in serie C è di 13 con il Sestri Levante, nel '23-24, mentre il massimo in carriera sono i 15 con il Casale, in serie D, nel 2021-22. E' cresciuto nel settore giovanile del Milan ed ha militato in diverse squadre prima di approdare a Trapani.

L'altro over è il terzino Gabriele Morelli, 29 anni, che arriva dal Foggia, anche in questo caso in prestito. Quest'anno ha disputato 19 partite con i satanelli, 18 in campionato e una in Coppa Italia, riuscendo anche a mettere a segno due reti. Morelli, nella sua carriera, ha esordito con il Livorno, passando poi alla Juventus e scendendo pure in Sicilia, al Messina.

L'under, invece, è l'altro terzino Francesco Cozzoli, 21 anni. Pure lui indossa la maglia granata con la formula del prestito. Ha disputato la prima parte di stagione con l'Ascoli, in serie C, facendo in tempo a giocare una partita in campionato ed un'altra in Coppa Italia di categoria ed è, praticamente, alla prima vera esperienza lontano dalla squadra dove si è avvicinato al calcio dei grandi.



