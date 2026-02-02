2 Febbraio: Onu, rischio frane, scontri a Torino, sparatoria a Milano, Meloni e l'angelo

02/02/2026 07:10:00

E' il 2 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’Onu rischia la bancarotta: lo afferma il segretario generale António Guterres, che si è rivolto ai 193 Stati membri perché onorino gli impegni e coprano il budget annuale di 3,4 miliardi di dollari. Tra gli inadempienti ci sono gli Stati Uniti e l’Italia

• Una ricerca dell’Ispra rivela che il 94,5 per cento dei Comuni italiani è a rischio frane, valanghe o alluvioni. I pericoli idrogeologici legati ai fiumi riguardano 6 milioni 800 mila italiani

• Dopo gli scontri di Torino sono finiti in carcere tre antagonisti, uno dei quali accusato di aver colpito con un martello un agente. Meloni ha incontrato i poliziotti e chiesto che gli assalitori siano processati per tentato omicidio

• Nuova sparatoria a Rogoredo: nel quartiere a sud di Milano un uomo di origine cinese ha rubato la pistola a un vigilante e ha sparato contro la polizia. Gli agenti hanno risposto e lo hanno colpito: ora è in ospedale in gravi condizioni

• Zelens’kyj si è detto pronto a riprendere a giorni le trattative di pace, ma intanto Mosca continua a colpire: ieri una bomba ha centrato un bus uccidendo 15 minatori

• Un’altra donna ha accusato il principe Andrea di abusi sessuali: sarebbe stata mandata a Londra dal milionario pedofilo Epstein

• Sono saliti a 41 i morti del rogo di Crans-Montana: è deceduto un ragazzo svizzero di 18 anni. Altri due feriti sono usciti dal coma: una ragazza ricoverata a Liegi (Belgio) e un ragazzo ricoverato a Sierre (Svizzera)

• Il Qatar sta facendo ogni sforzo per evitare lo scoppio di un conflitto aperto tra Usa e Iran. Un vertice tra l’incaricato di Trump e quelli degli ayatollah è in programma in Turchia. Intanto Teheran ha liberato uno dei capi della rivolta di piazza

• Una serie di frasi dette da Michael Jackson stanno suscitando clamore: diceva che i bambini erano profondamente attratti da lui e che questo lo metteva nei guai. Prima di morire a 50 anni, l’artista era stato processato e assolto per reati legati alla pedofilia

• Centinaia di persone hanno visitato la basiilica di San Lorenzo in Lucina a Roma per vedere l’angelo che assomiglierebbe a Meloni. L’autore del restauro dell’opera, però, nega di aver voluto ritrarre la premier

• La Danimarca sta realizzando una gigantesca isola energetica per eliminare la dipendenza da fonti straniere, in particolare statunitensi, dopo le pretese di Trump sulla Groenlandia

• A due settimane dal voto, in Giappone si attenua il vantaggio della premier in carica Sanae Takaichi sugli avversari. Ma il distacco sembra comunque incolmabile

• Al processo per il naufragio di Cutro sono state chieste le testimonianze dei ministri Salvini e Piantedosi. I giudici decideranno nei prossimi giorni se convocarli

• A Nola una bambina di quattro anni è morta per i maltrattamenti subiti in famiglia. Del delitto sono stati accusati i due zii affidatari, che sono finiti in prigione

• Una ragazza di 14 anni è riuscita a salvare la madre e le sorelle dal padre violento che voleva aggredirle e forse ucciderle. È successo alla periferia di Roma

• A Bologna una ragazza di 16 anni è stata attirata in una trappola sessuale da un giovane di 24, che poi l’ha ricattata. La vittima però lo ha denunciato

• In Serie A l’Inter ha vinto e le inseguitrici Napoli e Juventus l’hanno seguita. Tra oggi e domani giocano Roma e Milan

• Agli Australian Open Carlos Alcaraz ha vinto la finale battendo Novak Djoković (che a Melbourne in passato aveva vinto dieci volte)

• Sofia Goggia è arrivata seconda al superG di Crans-Montana, un ottimo risultato in vista delle Olimpiadi. Sulle stesse piste, ma in discesa libera, Dominick Paris ha conquistato il secondo posto

• Nella notte sono stati assegnati i Grammy Awards. Il più importante, quello per l’album dell’anno, è andato al portoricano Bad Bunny. Billie Eilish ha vinto per la miglior canzone

• Sono morti la deputata Pd Ileana Argentin (62 anni), lo storico francese André Burguière (87), il fisico Francesco Calogero (90), la linguista britannica Deborah Cameron (67), la medievalista Giovanni Petti Balbi (90), lo scrittore statunitense James Sallis (82), l’ultimo italiano sopravvissuto a Buchenwald Gilberto Salmoni (97), il corrispondente da Gerusalemme di Repubblica Fabio Scuto (68), l’attore statunitense Demond Wilson (79)

Titoli

Corriere della Sera: Sicurezza, stretta dopo Torino

la Repubblica: Stretta sulla sicurezza

La Stampa: «A Torino matrice eversiva»

Il Sole 24 Ore: Rottamazioni e liti, scelta a settembre

Il Messaggero: «Ci vuole il fermo preventivo»

Il Giornale: L’ora del pugno duro

Leggo: Torino, giro di vite sulla sicurezza

Qn: Torino, stretta sulla sicurezza / «Ora il fermo preventivo»

Il Fatto: È il governo dell’insicurezza: meno giudici e più criminali

Libero: La sinistra martella la verità

La Verità: Sparano ancora sulla polizia

Il Mattino: Meloni: agenti, vi difenderemo

il Quotidiano del Sud: Cinema, il sogno che paga

Domani: Gli utili delinquenti di Torino / La destra va all’assalto dei diritti



