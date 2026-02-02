Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/02/2026 18:55:00

Tragedia sfiorata a Castelvetrano: donna rimane bloccata con l'auto al passaggio a livello

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/tragedia-sfiorata-a-castelvetrano-donna-rimane-bloccata-con-l-auto-al-passaggio-a-libello-450.jpg

Attimi di paura oggi a Castelvetrano, al passaggio a livello di via San Martino, dove un grave malfunzionamento del sistema semaforico ha rischiato di trasformarsi in un incidente drammatico.

 

Una donna alla guida di un’utilitaria, vedendo il semaforo verde stava per attraversare i binari, quando le sbarre si sono abbassate improvvisamente, intrappolando l’auto proprio sul passaggio a livello.

 

Il veicolo fermo sui binari e il treno in arrivo hanno fatto temere il peggio. A evitare la tragedia è stato l’intervento di un vigile del fuoco oggi in pensione, Giuseppe Crimi, che non ha esitato ad agire. Con grande lucidità e sangue freddo è riuscito a mettere in salvo la conducente e a liberare l’auto, scongiurando conseguenze potenzialmente fatali.

 

Fondamentale anche la prontezza del macchinista, che è riuscito a fermare il convoglio in tempo, evitando l’impatto con l’autovettura.









Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo