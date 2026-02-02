Tragedia sfiorata a Castelvetrano: donna rimane bloccata con l'auto al passaggio a livello

02/02/2026 18:55:00

Attimi di paura oggi a Castelvetrano, al passaggio a livello di via San Martino, dove un grave malfunzionamento del sistema semaforico ha rischiato di trasformarsi in un incidente drammatico.

Una donna alla guida di un’utilitaria, vedendo il semaforo verde stava per attraversare i binari, quando le sbarre si sono abbassate improvvisamente, intrappolando l’auto proprio sul passaggio a livello.

Il veicolo fermo sui binari e il treno in arrivo hanno fatto temere il peggio. A evitare la tragedia è stato l’intervento di un vigile del fuoco oggi in pensione, Giuseppe Crimi, che non ha esitato ad agire. Con grande lucidità e sangue freddo è riuscito a mettere in salvo la conducente e a liberare l’auto, scongiurando conseguenze potenzialmente fatali.

Fondamentale anche la prontezza del macchinista, che è riuscito a fermare il convoglio in tempo, evitando l’impatto con l’autovettura.



