L’ANFFAS di Marsala ospite al Circo Orfei

02/02/2026 18:02:00

Ci sono gesti che non fanno rumore, ma lasciano un segno profondo. Scelte che parlano di civiltà, rispetto e umanità. Orfei ha deciso di offrire ospitalità gratuita alle persone con disabilità, trasformando l’accoglienza in un atto concreto di inclusione. L’ANFFAS di Marsala, con la presidente Annamaria Casano, sono stati ospiti anche quest’anno del circo Orfei.



In un tempo in cui l’accessibilità viene spesso raccontata più che praticata, Orfei compie una scelta controcorrente: mette al centro la persona, i suoi bisogni, la sua dignità. Non come concessione, ma come diritto naturale. Perché l’ospitalità, quando è autentica, non può prevedere barriere, né fisiche né culturali.



Questo gesto rappresenta molto più di un servizio: è un messaggio chiaro alla comunità. Le persone con disabilità non devono sentirsi ospiti “speciali”, ma cittadini con pari opportunità, liberi di vivere esperienze, spazi e momenti senza ostacoli o costi aggiuntivi che spesso diventano una discriminazione silenziosa.



La presidente Casano ha voluto ringraziare il coordinatore del circo Orfei con queste parole: “Grazie per l’accoglienza, per avere agito con sensibilità e responsabilità sociale, dimostrando che l’inclusione non è un costo, ma un valore. Un esempio virtuoso che merita di essere raccontato e, soprattutto, imitato. Una società si misura anche da come sa accogliere chi ha più bisogno. E Orfei, oggi, ha dato una lezione di umanità”.



