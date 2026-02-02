La Sigel Seap Marsala Volley firma l’impresa nel debutto della Pool Salvezza

02/02/2026 09:00:00

Il "battesimo del fuoco" nella Pool Salvezza della Serie A2 Tigotà non poteva essere più intenso, sofferto ed esaltante. In un PalaSanCarlo ribollente di passione, la Sigel Seap Marsala Volley ha conquistato ieri una vittoria vitale contro la Panbiscò Leonessa Altamura, imponendosi per 3-2 al termine di una sfida appassionante. I parziali (25/23, 16/25, 25/10, 23/25, 21/19) raccontano la storia di un match dai mille volti, dove l’equilibrio è stato il filo conduttore di un confronto durato quasi tre ore tra due formazioni che si affrontavano per la prima volta in stagione.

Dopo un primo set vinto di misura da Marsala ed una risposta decisa delle pugliesi nel secondo, il terzo parziale aveva illuso il pubblico di casa, un 25/10 senza appello che sembrava aver spianato la strada della vittoria alle lilibetane. Ma Altamura, forte del suo secondo posto in classifica e di un attacco stellare, ha saputo reagire con classe, trascinando la contesa al quinto set. L’epilogo è stato un vero e proprio cortocircuito emozionale. Sotto di quattro punti nel tie-break, Marsala sembrava destinata alla resa. È stato in quel momento che il PalaSanCarlo si è trasformato nel "settimo uomo" in campo, spinta da un tifo incessante e caldissimo, la squadra di Coach Lino Giangrossi ha annullato il gap, trasformando un corto set decisivo in una frazione infinita, chiusa sul 21-19. Un punteggio che parla di nervi d'acciaio e di una determinazione feroce.

I due punti conquistati permettono alla Sigel Seap di risalire la china fino alla quarta posizione in classifica, un inizio di Pool Salvezza che regala linfa vitale e morale a tutto l'ambiente. A fine gara, la palleggiatrice ed MVP del match, Florencia Ferraro, ha espresso tutta la soddisfazione del gruppo: "Siamo molto felici di questo inizio. Avevamo tanta rabbia sportiva per come si era conclusa la prima fase e siamo riuscite ad esprimere la nostra migliore pallavolo. Altamura è una bellissima squadra, ma noi siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a spingere e a lavorare in palestra con l’intensità di queste settimane."

Questa vittoria non è solo un risultato numerico, Marsala ha dimostrato di poter sopperire a qualsiasi gap tecnico con l’organizzazione difensiva e, soprattutto, con un’unione d’intenti che coinvolge squadra e città. Il cammino verso la permanenza in A2 è ancora lungo, ma con un PalaSanCarlo così trascinante, nessun traguardo appare precluso.

Tabellino: Sigel Seap Marsala Volley / Panbiscò Leonessa Altamura 3/2 (25/23,16/25, 25/10, 23/25)

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 12, Tajè 9, Kosonen 9, Pozzoni 17, Ferraro 8, Vighetto 19, Cicola (L), Varaldo 1, Torok, Grippo, Cecchini ne, Giulì (L2) ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Panbiscò Leonessa Altamura: Bierria 17, Krasteva 17, Pulliero 13, Arciprete 15, Caracuta 1, Soriani 9, Biagini (L), Monitillo 1, Evola, Ungaro, Riva, Serafini, Chiesa ne, D’Onofrio (L2) ne. Allenatore: Matteo Dell’Anna.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 7/11, Altamura 3/15 - Muri: Marsala 6, Altamura 5 – Ricezione: Marsala 59%, Altamura 44% - Attacco: Marsala 43%, Altamura 43%.



